Tornano i carri e il trenino di Babbo Natale

Immancabile la tradizionale lotteria, con estrazione il 22 gennaio, e tanti altri appuntamenti da vivere a luminarie ‘ridotte’

MANDELLO – Dicembre a Mandello non può definirsi tale senza ‘Magico Natale’, manifestazione che da anni rallegra grandi e piccini sotto le festività, resa possibile dal lavoro sinergico tra Amministrazione, Pro Loco e commercianti. Ben 117 gli esercizi che hanno contribuito versando la quota di 100 euro, rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Arrivata man forte anche da Confcommercio Lecco e altre realtà non strettamente commerciali. La somma raccolta servirà a costituire il monte-premi della tradizionale Lotteria di Natale, la stampa di bolline e tessere, l’organizzazione di spettacoli e attrazioni dedicati alle famiglie.

Confermata dunque la presenza della lotteria, molto attesa dai mandellesi, i cui bollini inizieranno a essere distribuiti nei negozi aderenti a partire da sabato 19 novembre. Il montepremi quest’anno ammonterà a 6.100 euro in buoni spesa e saranno estratti ben 50 premi durante lo spettacolo di magia previsto in data 22 gennaio presso il teatro comunale de André.

L’8 dicembre sarà la volta della Mostra delle Associazioni, che avrà come ospite l’Elfo aiutante di Babbo Natale, il quale si occuperà di raccogliere e recapitare le letterine scritte dai bambini. Per un intero fine settimana tornerà inoltre a circolare nelle strade il Trenino di Babbo Natale. Riproposto anche il giorno ‘Riempi di colore il tuo bianco Natale’ che porterà bimbi e genitori a cercare nelle vetrine le domande, alle quali dovranno rispondere per scoprire i colori necessari a completare un disegno natalizio. Tutti i quesiti sono legati al territorio e hanno lo scopo di accrescere nei bambini la conoscenza di luoghi e tradizioni.

Per il pomeriggio della vigilia di Natale tanta musica in piazza grazie alla scuola comunale di musica, la Project Rock School, ed ad altre Associazioni musicali del territorio. Sarà una gran festa che culminerà con il grande ritorno dei carri natalizi, tradizione tanto cara ai mandellesi e rimasta ferma dal 2019.

Sarà un Natale tutt’altro che spento dunque, nonostante la crisi energetica abbiamo spinto il comune a prendere provvedimenti, rinunciando alle classiche luminarie. A essere accesi saranno solo alcuni punti significativi del paese, tra cui la facciata del municipio, con cui anche quest’anno si omaggeranno i simboli di Mandello, e la zona lago, animata per il terzo anno consecutivo dal progetto ‘Lake Como Christmas Lights’ che porterà mille colori sul litorale del paese, anche se per giorni limitati, prima e dopo il 25 dicembre.

“Ringrazio il gruppo dei commercianti, la pro loco, le associazioni locali e la struttura n.1 del Comune di Mandello del Lario per la passione, la dedizione e l’entusiasmo che da tanti anni mettono nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e per non essersi mai fatti scoraggiare contando sempre ed unicamente sulle proprie forze. A loro il mio personale ed affettuoso abbraccio”, ha dichiarato l’assessore al turismo Silvia Nessi.