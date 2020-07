Arriva da Bergamo il nuovo vicario del questore, Sergio Vollono

Giungerà dalla questura di Bergamo il nuovo vicario del questore di Lecco

Sergio Vollono da lunedì prenderà servizio a Lecco

BERGAMO / LECCO – E’ stato salutato questa mattina, a Bergamo, Sergio Vollono, che dal 6 luglio lascerà la questura del capoluogo orobico per raggiungere il lago. Sarà infatti vicario del del neo questore di Lecco, Alfredo D’Agostino, in carica dallo scorso giugno.

Sergio Vollono, classe ’63, si è laureato presso l’Università degli studi di Milano in Giurisprudenza e successivamente, nel 1991, è risultato vincitore di concorso per Vice Commissari ed è entrato a far parte della Polizia di Stato.

Dal 1992 ha prestato servizio ininterrottamente presso la Questura di Milano dirigendo sette diversi Commissariati del capoluogo lombardo sino al 2012, anno in cui è stato promosso Primo Dirigente ed assegnato alla Questura di Bergamo quale responsabile della Divisione Anticrimine.

Nel periodo di permanenza a Bergamo di particolare menzione è stato il suo impegno sul fronte dell’ordine pubblico. Per la professionalità e equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato gli è stata affidata negli anni la dirigenza di delicati servizi di ordine pubblico quali quelli presso il Gewiss Stadium, in occasione dei campionati disputati dalla squadra dell’Atalanta B.C,. e in occasione di grandi eventi tenutisi in provincia quali il G7 per l’agricoltura e la Peregrinatio dell’urna con le spoglie del Santo Padre Papa Giovanni XXIII.

Sabato, con commozione e affetto, il questore di Bergamo e i suoi colleghi nel congratularsi per l’importante ruolo, formulano i più affettuosi auguri per la nuova avventura professionale che lo aspetta.