Asilo di Varenna, domani l’assemblea per discutere della chiusura

L’incontro con i cittadini nella sala polifunzionale De Marchi

Interverranno il Cda dell’Asilo ‘Pirelli’ e l’Amministrazione comunale di Varenna

VARENNA – Fissato nella mattinata di domani, sabato 11 febbraio, l’incontro pubblico funzionale a spiegare le ragioni, già in buona parte note, che sanciranno la chiusura definitiva a luglio di quest’anno dell’Asilo ‘Pirelli’ di Varenna. Una vicenda che sta da qualche tempo dominando il dibattito di genitori con alunni iscritti nella struttura e non solo, tanto da far partire la raccolta fondi ‘Salviamo l’Asilo di Varenna’.

Interverranno nel corso del confronto, con inizio previsto alle ore 10.00, il Consiglio d’Amministrazione dell’asilo e l’Amministrazione Comunale di Varenna, promotori peraltro dell’assemblea, durante la quale non è escluso possano emergere nuovi elementi, oltre alla bassa natalità e al bilancio in rosso, che hanno spinto a far calare il sipario sul servizio offerto per anni alla comunità varennese.