Associazione 18° Tornante: torna il tour motociclistico “100 pieghe in Valle”

Appuntamento domenica 28 giugno con partenza da Dervio e arrivo a Tremenico

Percorso di circa 100 km tra Valvarrone, Valsassina e Val d’Esino.

VALVARRONE – Torna anche quest’anno “100 Pieghe in Valle”, il tradizionale tour motociclistico giunto all’ottava edizione e organizzato dall’Associazione 18° Tornante di Tremenico.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno e vedrà la partecipazione di motociclisti provenienti da tutta la Lombardia e dalle province limitrofe. L’evento è aperto a tutti i tipi di moto e propone un percorso di circa 100 chilometri attraverso alcuni dei paesaggi più suggestivi della zona.

Il tragitto attraverserà la Valvarrone, la Valsassina e la Val d’Esino, offrendo un itinerario ricco di tornanti, panorami e momenti di aggregazione.

La partenza è prevista da Dervio, mentre l’arrivo sarà a Tremenico, dove si svolgerà il pranzo conclusivo e il momento conviviale che tradizionalmente chiude la manifestazione.

Nel corso degli anni “100 Pieghe in Valle” si è affermata come una delle iniziative motociclistiche più partecipate del territorio, capace di unire la passione per le due ruote alla valorizzazione delle strade e dei paesaggi delle valli lecchesi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione 18° Tornante o la pagina Facebook dedicata.