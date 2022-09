Al suo interno informazioni su luoghi d’interesse, servizi ed eventi

Possibilità di accedere al portale anche scannerizzando il QR code presente sul totem in Piazza IV Novembre

LIERNA – Per consentire ai visitatori di scoprire tutte le attrattive offerte dalla cittadina di Lierna l’Amministrazione ha dato vita a un nuovo sito turistico dedicato, dove oltre ai luoghi e agli itinerari sono indicati servizi come trasporti, ristorazione, strutture ricettive. Presente anche una sezione dedicata a eventi e news.

A sottolineare le peculiarità del paese lo stesso sindaco Silvano Stefanoni: “Ovunque vi troviate a Lierna, costituita da tante piccole e storiche frazioni, lo sguardo spazia sul lago lariano, ricco di splendidi colori e di incantevoli vedute, sempre differenti in ogni ora del giorno o in ogni stagione. Essere in vacanza qui in un B&B o in una casa vacanza si traduce in una colazione vista lago e poi in due passi nelle caratteristiche vie con i loro nuclei antichi, in completo relax. A metà mattina non manca la possibilità di viziarsi con un buon caffè o di gustare un aperitivo in uno dei bar che animano il paese”.

Tra i luoghi di punta della cittadina la località di Castello, dove sono ancora visibili muri e torrette medievali. Adiacente a questo piccolo borgo dalle peculiari viuzze, che vanta peraltro la presenza della chiesetta intitolata ai SS. Maurizio e Lazzaro (edificio religioso peraltro molto caro ai Savoia e ai cavalieri di San Maurizio), la suggestiva spiaggia di Riva Bianca contornata da spettacolari ville che si specchiano nel lago.

Innumerevoli i mezzi di trasporto a disposizione per spostarsi elencati dal primo cittadino: “Se si desidera muoversi durante la permanenza a Lierna, lo si può fare su tutta la sponda lacustre comodamente con il battello, il car sharing, il treno, il bike sharing, il NCC nautico o auto, il noleggio barche e canoe e per gli amanti del trekking c’è il Sentiero del Viandante, bandiera arancione del Touring club italiano”.

Installato anche un totem in Piazza IV Novembre, luogo centrale del paese, che permetterà ai visitatori di entrare rapidamente nel sito:

“Oltre a poter consultare il nuovo portale turistico del Comune di Lierna da PC, questo sarà visitabile anche sul totem touch e sui vostri tablet e smartphone, semplicemente inquadrando il QR code presente su di esso”, conclude l’assessore Jacopo Gentilini.