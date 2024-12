Avis Bellano e Farmacia Giglio: collaborazione per il benessere dei donatori

L’Avis Bellano ha annunciato importanti novità per i donatori

I soci donatori attivi potranno usufruire di un elettrocardiogramma gratuito su appuntamento e di uno sconto del 10% sui prodotti a marchio “Farmacia Giglio”

BELLANO – Durante la manifestazione organizzata da Avis Bellano per gli scambi di auguri natalizi, sono state annunciate importanti novità per i donatori. L’evento, che ha avuto luogo sabato 21 dicembre, ha incluso anche le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo di Avis Bellano, che resterà in carica per il mandato 2025-2028. Inoltre, la Capogruppo uscente ha rivelato una grande sorpresa riservata ai soci donatori.

A partire dal 1° gennaio, prenderà avvio una nuova e significativa collaborazione tra Avis Bellano e la Farmacia Giglio, focalizzata sulla prevenzione e sul benessere dei donatori. Questo accordo, valido per tutto il 2025, offrirà opportunità concrete per prendersi cura della propria salute e rafforzerà il valore della donazione di sangue, promuovendo il gesto solidale come espressione di attenzione verso la comunità.

Grazie a questa sinergia, i soci donatori attivi di Avis Bellano (che abbiano effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni) potranno beneficiare dei seguenti servizi:

Elettrocardiogramma gratuito su appuntamento. I donatori nati negli anni dispari compresi tra il 1961 e il 1999 potranno effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma presso la Farmacia Giglio a Bellano. Questo esame, importante per monitorare la salute cardiovascolare, sarà disponibile previa prenotazione.

Sconto del 10% su i prodotti “Farmacia Giglio”. Inoltre, tutti i donatori Avis potranno usufruire di uno sconto del 10% sui prodotti a marchio “Farmacia Giglio”, semplicemente presentando la tessera associativa alla cassa.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo sodalizio – afferma la Capogruppo Matilde Plazzotta – L’iniziativa mette al centro due temi che mi stanno molto a cuore, ovvero la prevenzione e il benessere e la valorizzazione dei donatori. È un piccolo ma significativo gesto per ringraziare chi dona il proprio sangue o plasma e contribuisce a salvare vite ogni giorno”.

Avis Bellano e Farmacia Giglio augurano che questa collaborazione non solo prosegua nei prossimi anni, ma che si arricchisca anche di nuovi servizi e iniziative pensati per i donatori. Per questo motivo, invitano calorosamente tutti i soci a sfruttare al meglio queste opportunità.

“Vorrei ringraziare innanzitutto la Farmacia Giglio, Cosimo in particolare, per la disponibilità e l’entusiasmo mostrato fin da subito – aggiunge Plazzotta – e un grazie al consiglio Avis Bellano per avermi appoggiata e supportata in questo progetto. Mi aveva incuriosito un’iniziativa simile fatta da Avis Valmadrera un paio di anni fa, così presi contatto con loro per informarmi e portare questa proposta anche qui. Un grazie va anche a loro”.

Per ulteriori informazioni sull’accordo e sulle modalità di accesso ai servizi, è possibile contattare Avis Bellano o rivolgersi direttamente alla Farmacia Giglio.