AVIS Bellano: un successo per “Biscotti in piazza”

Soddisfatta la capogruppo Matilde Piazzotta anche per le molte iscrizioni soprattutto nella fascia 18-20 anni

Le iniziative di AVIS Bellano continueranno durante il periodo natalizio

BELLANO – In occasione della giornata mondiale del volontariato, il gruppo AVIS Bellano ieri, domenica, ha organizzato in piazza Tommaso Grossi a Bellano una bancarella con dolciumi natalizi e thè caldo. È stata anche l’occasione per mettere in vendita felpe e ombrelli con brand “AVIS Bellano”. Insieme a loro anche l’associazione Amici del Cuore di Lecco.

“Siamo molto soddisfatti e contenti di questa giornata – afferma la Capogruppo, Matilde Plazzotta, 26 anni – è da più di due anni che siamo impossibilitati causa Covid 19 a organizzare occasioni o eventi in cui incontriamo di persona i nostri donatori e la cittadinanza. Crediamo siamo importante creare un senso di comunità e appartenenza intorno a un gesto così essenziale come donare il sangue. Inoltre, a mio giudizio, era indispensabile che anche i nuovi consiglieri eletti a inizio anno potessero finalmente collaborare fianco a fianco, conoscendo così direttamente i donatori e come funziona la realtà di AVIS nelle manifestazioni pubbliche. In un’ associazione è fondamentale “fare gruppo” e unire le proprie forze, e io personalmente sono orgogliosa del risultato a cui siamo arrivati.”

A inizio anno, infatti, si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio di AVIS Comunale Bellano e degli otto gruppi di cui la Comunale è composta, compreso il gruppo di Bellano. Per la prima volta nella sua storia, le tre figure più rappresentative del gruppo (Capogruppo, Tesoriere e Segretario) sono ricoperte da tre donne. Ma non solo: nel nuovo consiglio sono presenti anche moltissimi giovani.

“Siamo riusciti a coinvolgere tanti altri giovani del paese nella nostra associazione – aggiunge Plazzotta – l’età media del Consiglio ora si aggira intorno ai 45 anni e i membri che sono presenti da più tempo nell’associazione ci danno fiducia e ci supportano nelle decisioni, oltre a darci buoni consigli.

Si attesta un trend considerevolmente positivo anche per il numero di nuovi donatori iscritti.

“Devo dire che ultimamente stiamo ricevendo numerose iscrizioni, soprattutto nella fascia 18-20 anni. Persino oggi abbiamo avuto nuove adesioni. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato qualche anno fa.”

Le iniziative di AVIS Bellano continueranno durante il periodo natalizio e sono in cantiere nuovi progetti anche per il prossimo anno.

“Per ora non posso fare anticipazioni, ma vi invitiamo tutti domenica 19 dicembre presso il salone dell’Oratorio di Bellano per uno scambio di auguri e per la consegna dei regali ai figli dei donatori. Infine vorrei ringraziare di cuore il mio gruppo e i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento, l’Amministrazione che ci ha supportato con l’organizzazione, gli Amici del Cuore di Lecco e tutte le persone che sono venute a trovarci e hanno acquistato i nostri dolcetti e gadget”.