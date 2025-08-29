Balneabilità nel Lecchese: tutte le spiagge risultano idonee

Gli esiti dei controlli periodici svolti da Ats Brianza

Tutte le aree monitorate sono risultate idonee alla balneazione

LECCO – Ats Brianza in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, ha diffuso il comunicato ufficiale relativo ai controlli periodici sulla qualità delle acque destinate alla balneazione.

Dalle analisi condotte emerge un quadro positivo: tutte le aree monitorate sono risultate idonee. Una notizia che rassicura residenti e turisti, in questi ultimi giorni di agosto ancora caratterizzati da un’alta affluenza sulle rive dei laghi del territorio.

I controlli hanno riguardato numerosi comuni affacciati sul Lario e sui laghi minori, tra cui Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Bellano, Bosisio Parini, Colico, Dervio, Dorio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, Oliveto Lario, Perledo e Rogeno. In tutte le località sottoposte a campionamento – dalle spiagge più frequentate, come il Lido di Colico, la Riva Bianca di Lierna e il Lido di Mandello, fino a quelle più raccolte come la Spiaggetta di Malgrate o la Riva Gittana di Perledo – le acque sono state dichiarate balneabili.

Le autorità, pur confermando l’idoneità, invitano comunque alla prudenza. Viene infatti ricordato che il fenomeno della fioritura di cianobatteri, comunemente noti come alghe, è soggetto a variazioni improvvise legate alle condizioni climatiche e atmosferiche.

In presenza di acqua torbida, di schiume, mucillaggini o colorazioni anomale, è sconsigliato immergersi. È inoltre raccomandato evitare di ingerire accidentalmente acqua durante il bagno, fare una doccia e asciugarsi accuratamente appena usciti e sostituire subito il costume. Queste precauzioni riducono i rischi legati a possibili irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi o a disturbi gastrointestinali.

Così come accaduto in passato, non si esclude la comparsa della cosiddetta dermatite del bagnante, una reazione cutanea provocata dal contatto con cercaria presenti occasionalmente nelle acque. Si tratta di un disturbo non grave, ma che può causare fastidiose irritazioni. Per informare meglio la popolazione, le autorità segnalano la possibilità di consultare un approfondimento dedicato, disponibile online al seguente indirizzo: Informazioni sulla dermatite del bagnante.

I dati aggiornati sulla balneabilità sono consultabili sul sito dell’ATS Brianza e sul Portale Acque del Ministero della Salute, dove vengono regolarmente pubblicati gli esiti dei campionamenti.