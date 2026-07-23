Bando Laghi, quasi 900 mila euro al Lecchese per biodiversità e riqualificazione ambientale

Finanziati tre interventi tra Sartirana, Lago di Olginate e Lago di Pusiano

Piazza: “Risorse concrete per tutelare il nostro patrimonio”. Zamperini: “Investire sui laghi significa preservare una ricchezza unica”

LECCO – Quasi 900 mila euro di finanziamenti regionali per rafforzare la tutela degli ecosistemi lacustri del Lecchese. È questo il risultato ottenuto dal territorio nell’ambito del Bando Laghi promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, che ha finanziato 14 interventi su 27 progetti presentati dagli enti locali.

Nel Lecchese sono stati ammessi tre interventi per un valore complessivo di circa 890 mila euro: 300 mila euro per il recupero e la riqualificazione dell’habitat a canneto della Riserva Naturale del Lago di Sartirana, a Merate; 299.631 euro per il progetto di tutela e miglioramento della biodiversità nella Zona Speciale di Conservazione del Lago di Olginate, che interessa anche il Lago di Garlate e i comuni di Olginate e Calolziocorte; e 290 mila euro destinati agli interventi di gestione della vegetazione nell’area dell’incile del Lago di Pusiano, opera che coinvolge anche il territorio lecchese.

A commentare l’esito del bando è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea il valore ambientale delle risorse assegnate. «L’assegnazione di 600 mila euro a due importanti progetti che interessano il territorio lecchese rappresenta una notizia molto positiva per la tutela del nostro patrimonio lacustre e per la salvaguardia della biodiversità. Si tratta di interventi concreti che coniugano protezione ambientale, valorizzazione del territorio e resilienza ai cambiamenti climatici».

Secondo Piazza, gli interventi consentiranno di recuperare habitat naturali di pregio, contrastare la diffusione delle specie invasive, rafforzare le aree a canneto e creare condizioni più favorevoli per la fauna ittica e l’avifauna. «Azioni che producono benefici ambientali concreti ma che contribuiscono anche a migliorare la qualità paesaggistica e la fruibilità dei nostri laghi».

Il sottosegretario ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dagli enti che hanno predisposto i progetti, complimentandosi con il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e con il Parco Adda Nord, la cui capacità progettuale ha permesso di intercettare importanti risorse regionali. «Regione Lombardia continua a investire nella tutela dell’ambiente con una visione concreta e di lungo periodo. I laghi lecchesi rappresentano un patrimonio naturalistico, turistico ed economico unico che merita attenzione e interventi costanti. Grazie a questi finanziamenti potremo rafforzare ulteriormente la protezione degli ecosistemi lacustri e consegnare alle future generazioni un territorio ancora più ricco e sostenibile».

Sull’esito del bando interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che pone l’accento sul valore complessivo delle risorse ottenute dalla provincia. «Questi finanziamenti rappresentano un risultato importante per il nostro territorio. I laghi lecchesi costituiscono un patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico di valore straordinario e investire nella loro tutela significa preservarne la biodiversità, migliorarne la qualità ecologica e renderli sempre più resilienti ai cambiamenti climatici».

Per Zamperini gli interventi finanziati contribuiranno alla riqualificazione degli habitat naturali, al contrasto delle specie invasive e alla valorizzazione di ecosistemi che rappresentano «una ricchezza per il nostro territorio e per l’intera Lombardia. Continueremo a lavorare affinché il Lecchese possa beneficiare di ulteriori opportunità di investimento per la tutela e la valorizzazione dei suoi laghi», conclude il consigliere regionale.