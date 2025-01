Battaglia di Nikolajewka: a Colico la commemorazione dell’82° anniversario

Una giornata di memoria e onore per gli Alpini e i caduti di tutte le guerre

La cerimonia si svolgerà domenica 2 febbraio

COLICO – Il 2 febbraio si terrà la commemorazione dell’82° anniversario della Battaglia di Nikolajewka, per ricordare il sacrificio degli Alpini caduti il 26 gennaio 1943 in terra di Russia, insieme ai caduti di tutte le guerre. In quella drammatica circostanza, gli Alpini scrissero l’ultimo capitolo di una delle storie più eroiche dell’Esercito Italiano: il ripiegamento dal fronte russo durante la Seconda guerra mondiale.

La cerimonia, che ha ottenuto il Patronato del Presidente della Regione Lombardia, avv. Attilio Fontana, e il Patrocinio del Comune di Colico, delle Province di Lecco, Como e Sondrio, vedrà la partecipazione di vessilli di numerose Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini e di un ampio contingente di Alpini provenienti dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe.

Parteciperanno alla cerimonia il Comandante del 5° Reggimento Alpini di Vipiteno, Col. Riccardo Venturini, insieme a un picchetto armato di Alpini. Il legame tra il 5° Reggimento Alpini e Colico è profondo: oltre a essere stato il principale punto di arruolamento per i giovani di leva, nel 2008 a Colico si è svolta la cerimonia per il rientro dalla missione in Afghanistan e il conferimento della cittadinanza onoraria al Reggimento. Alla cerimonia prenderà parte la Fanfara Alpina Alto Lario “Cav. Mariano Stella”.

L’evento inizierà con l’ammassamento alle 09:30 presso il piazzale della stazione di Colico, seguito dall’alzabandiera in Piazza 5° Alpini. Successivamente, si celebrerà la Santa Messa, concelebrata da S.E. il Cardinale Francesco Coccopalmerio e dal Parroco di Colico, Don Lucio Fasoli. La Messa sarà accompagnata dai canti del Coro “Musica Viva”.

A seguire, si terrà la sfilata lungo le vie cittadine, con la deposizione della corona ai Caduti. Interverranno il Sindaco di Colico, dott.ssa Monica Gilardi, il Prefetto della Provincia di Lecco, dott. Sergio Pomponio, il Presidente della Sezione ANA di Colico, dott. Stefano Foschini, e il Presidente Nazionale ANA, ing. Sebastiano Favero.

Parteciperanno i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, insieme ai membri dell’Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini Alto Lario e del Gruppo Comunale di Colico e Dorio.

All’evento parteciperanno i Presidenti e i Sindaci delle Province di Lecco, Como e Sondrio, i Presidenti delle Comunità Montane del territorio, i rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Civili, gli istituti scolastici del Colichese, il Gonfalone della Regione Lombardia e i Gonfaloni Comunali e Provinciali.