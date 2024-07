Battelli. Domani mattina sciopero della Navigazione sul Lago di Como

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 possibili corse sospese o non effettuate

Lo sciopero, proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-FNA , avrà valenza nazionale

LECCO – Possibile sospensione del servizio battelli della Navigazione Lago di Como domani, giovedì 18 luglio, a seguito dello sciopero nazionale proclamato dalle Segreterie FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-FNA.

I lavoratori potrebbero incrociare le braccia per quattro ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: in caso di adesione a detto sciopero, sarà sospeso tutto il servizio di linea della Navigazione Lago di Como. Sul lago potranno esserci dunque corse sospese o non effettuate.

Navigazione laghi avvisa di ulteriori corse che non saranno completamente compiute e di possibili sospensioni:

Quadro 1 relazione Como – Colico :

– Corsa n° 802 da Bellano (ore 09.07);

– Corsa n° 902 da San Giovanni (ore 09.06);

– Corsa n° 380 da Moltrasio (ore 09.03);

– Corsa n° SR4 da Lezzeno (ore 09.08);

– Corsa n° 382 da Cernobbio (ore 09.03);

Quadro 2 relazione Colico – Como :

– Corsa n° 309 da Cernobbio (ore 09.08);

– Corsa n° 11;

Quadro 4 relazione Bellagio – Lecco :

– Corsa n° 83 da Vassena L. (ore 09.03).

Quadro 5 corse traghetto :

– Corsa n° B158 (4) da Bellagio (ore 08.40) per Menaggio;

– Corsa n° T609 (4) da Menaggio (ore 08.50) per Bellagio.

Ritardi potranno sussistere anche per le corse immediatamente successive all’orario di fine sciopero. Nel corso di precedenti mobilitazioni non sono state effettuate ulteriori corse al di fuori delle fasce interessate.

Stando all’ente che si occupa della navigazione, gli iscritti alla Filt-Cgil, Fit-Cisl, UIL-Trasporti, Faisa Cisal ed UGL Autoferro ammontano al 76 % circa del personale navigante e traffico. Non si ha notizia di personale non iscritto che intenda aderire o meno all’astensione del lavoro.