Battelli. Ecco gli orari estivi per navigare sul Lago di Como

In vigore da oggi, lunedì, fino al 5 novembre

Corsa giornaliera in più sulla tratta Lecco-Bellagio

LECCO – Vento di cambiamento sul Lago di Como: da oggi, lunedì, entrano in vigore gli orari estivi dei battelli, indetti dalla Navigazione e invariati fino al 5 novembre. Sul ramo lecchese la novità principale interessa la tratta Lecco-Bellagio che per il periodo della bella stagione potrà fregiarsi di una corsa giornaliera in più.

Restano attivi gli orari del servizio battello sostitutivo tra Lierna, Varenna e Bellano, predisposti dopo la frana a Varenna (Galleria Fiumelatte).

