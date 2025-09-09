Bellano: acqua potabile anche in località Camaggiore

240 mila euro per l’impianto di potabilizzazione e il rinnovo della rete di acquedotto

Attualmente l’acqua non è dichiarata potabile in quanto priva di specifici trattamenti di disinfezione

BELLANO – Lario Reti Holding dà il via ai lavori per la potabilizzazione dell’acqua erogata nella località Camaggiore, nel Comune di Bellano. Il progetto prevede interventi finalizzati a garantire acqua sicura. Attualmente la zona è servita da una rete di acquedotto rurale con idranti e fontane, ma l’acqua non è dichiarata potabile in quanto priva di specifici trattamenti di disinfezione.

Le opere sono mirate a garantire la potabilizzazione dell’acqua: il serbatoio Camaggiore sarà dotato di un impianto di debatterizzazione dell’acqua mediante lampade UV. Inoltre, verranno posate nuove condotte in PEAD (Polietilene ad Alta Densità) e sostituite quelle

esistenti per una lunghezza complessiva di circa 1000 metri.

Infine, i lavori prevedono l’installazione di quattro nuovi idranti lungo la rete di distribuzione e di tre saracinesche a supporto della gestione e del controllo della pressione della rete, così da ridurre al minimo l’usura dei componenti. Tutte le opere, con un investimento totale di 240.000 euro, saranno realizzate entro i primi mesi del nuovo anno.