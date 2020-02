Bellano. Al “Festival del Libro per Ragazzi” protagonisti gli studenti

Prosegue anche domenica il “Festival del Libro per Ragazzi” al Palasole

Protagonisti gli studenti delle scuole di Dervio, Bellano, Lierna e Lecco

BELLANO – Seconda giornata di festival quella che si apre domenica al Palasole di Bellano: una manifestazione dedicata ai libri destinati ai giovani, tra iniziative dedicate agli studenti e incontri gli autori.

Sabato gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Dervio hanno partecipato con entusiasmo e visitato con curiosità ed interesse gli stand degli editori presenti. Gli studenti sono stati invitati dai responsabili dell’associazione Lettelariamente e per l’occasione hanno offerto la merenda e un buono di 5 euro a ciascun alunno per l’acquisto libri.

“Per noi docenti – spiegano gli insegnanti – è stata una bella opportunità perché abbiamo avvicinato gli alunni alla lettura, abbiamo ancora una volta dato un’ alternativa al mondo social ai nostri piccoli ‘nativi digitali’. Nella nostra realtà scolastica diamo ampio spazio al progetto Lettura (che si chiama ( Leggere voce del verbo essere) appunto perché leggere significa confrontarsi con plurime esperienze . Più i giovani leggono più si confrontano con identità e storie anche molto dalla propria vita, più allargheranno i loro orizzonti esperienziali e accoglieranno la molteplicità del reale. In sintesi: capire che la nostra visione non è l unica possibile”

Lo scorso anno nella scuola secondaria di Dervio è stato avviato anche il progetto di Bookcrossing: “Abbiamo ‘liberato’ libri per una lettura in piena libertà: si possono portare libri o prenderli , scambiarli ecc. Appunto in libertà e autonomia. Esiste solo una regola: leggere per il piacere di farlo condividendo le emozioni e sentimenti che si provano durante la lettura”. I buoni destinati agli alunni serviranno proprio per finanziare il Bookcrossing della scuola con 450 euro di buoni libro.

All’evento di sabato hanno partecipato anche le classi prime della Secondaria di Bellano, con un’attività promossa da Legambiente: lo scambio di rifiuti raccolti a Bellano con libri.

Domenica pomeriggio, al Palasole arriverà la “Carovana dei Pacifici”, le sagome di cartone colorate realizzate dagli studenti, che ha coinvolto le scuole di primarie di Bonacina e S. Stefano di Lecco e la scuola Vitali di Lierna.

“Il lavoro – spiega una docente della scuola di Lierna – ha preso l’avvio dalla proposta del giocattolaio Roberto Papetti: portare a riflettere i bambini sulle parole ‘pace’ e ‘guerra’, su rapporti conflittuali e rapporti sereni, su gesti e parole partendo dalla loro vita quotidiana per arrivare a capire che chiunque può essere portatore di pace”.