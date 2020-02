Bellano, al via “Yeah – Festival del libro per ragazzi”

Il sindaco Rusconi: “Lieti di ospitare per il secondo anno quest’iniziativa”

Domani si prosegue con la “La carovana dei pacifici”. Già confermata la 3^ edizione del festival per il prossimo anno

BELLANO – E’ iniziata oggi, sabato 15 febbraio, al Palasole di Bellano, la seconda edizione di “Yeah – Festival del libro per ragazzi”, appuntamento che coinvolge diverse scuole del territorio lecchese, organizzato dall’Associazione Lettelariamente.

“In questa seconda edizione speriamo di aver stimolato il desiderio di lettura e conoscenza attraverso le nostre proposte – dichiara la presidentessa dell’associazione Liù Lamperti – posso già confermare che il prossimo anno organizzeremo la terza edizione. Voglio ringraziare tutti gli insegnanti e gli studenti che hanno effettuato un percorso lungo, ma pieno di soddisfazione.”

Non solo libri, in occasione del festival. Questa mattina infatti diversi studenti della zona hanno effettuato un giro di raccolta rifiuti, in collaborazione con Legambiente. In poco più di un’ora sono stati raccolti circa ventitre chili di rifiuti, che diventeranno altrettanti chili di libri da distribuire nelle scuole.

“Siamo lieti di ospitare per il secondo anno quest’iniziativa, che dà lustro a diverse piccole realtà e permette di scoprire storie nuove. A corollario c’è stato anche la raccolta di rifiuti per le strade cittadine, in collaborazione con Legambiente. Scambiare rifiuti per libri mi è sembrata un’ottima iniziativa” ha dichiarato il sindaco di Bellano Antonio Rusconi.

La manifestazione si concluderà domani pomeriggio. Da segnalare, sempre domani, “La carovana dei pacifici”, evento ideato da Roberto Papetti e Luciana Bertinato, promosso dall’associazione Favoleggiamo. Arriveranno a Bellano circa trecento persone via treno, provenienti dalle scuole primarie di Santo Stefano e Bonacina. Il gruppo presenterà il lavoro svolto partendo dalla poesia “I pacifici”.