Bellano. Alberi pericolosi: via 18 piante, tra cui tre ippocastani storici

I lavori sono programmati per la prossima settimana: “Scelta dolorosa”

Il sindaco Rusconi: “Intervento necessario per la sicurezza pubblica. Saranno ripiantumate”

BELLANO – Il Comune di Bellano si prepara a un intervento significativo sul proprio patrimonio arboreo: nei prossimi giorni saranno abbattute 18 piante, tutte destinate a essere successivamente ripiantumate, a seguito delle verifiche tecniche condotte su 297 alberi comunali.

Tra gli esemplari interessati figurano anche i tre storici ippocastani collocati sul molo, attorno alla statua-fontana dedicata a Sigismondo Boldoni. Alberi con un’età stimata tra i 120 e i 130 anni, per i quali le analisi fitopatologiche hanno evidenziato gravi problemi di stabilità. “Le verifiche effettuate da agronomi specializzati – spiega il sindaco Antonio Rusconi – hanno rilevato marciume delle radici, carie e decadimento legnoso tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini”.

Nel caso degli ippocastani del molo, alle criticità fitosanitarie si aggiungono anche quelle strutturali. Una perizia ingegneristica commissionata dall’Autorità di Bacino ha infatti segnalato danni alla murata del molo causati dal peso e dall’apparato radicale delle piante, con crepe nella pavimentazione e deformazioni del muro di contenimento.

Oltre ai tre ippocastani, l’intervento interesserà anche un cedro nel Parco delle Rimembranze, un faggio in località Puncia e altre piante in condizioni precarie, in particolare nell’area dell’eliporto e a Vendrogno. I lavori, già condivisi con la Commissione Ecologia del Comune, sono programmati per la prossima settimana e comporteranno un cambiamento evidente del lungolago.

“È una scelta dolorosa ma necessaria – conclude Rusconi –. Negli ultimi anni le condizioni degli alberi sono peggiorate in modo irreversibile e il rischio per persone e strutture non può essere ignorato”. L’amministrazione sottolinea infine come l’intervento rientri in un percorso più ampio di rinnovo del patrimonio arboreo, reso necessario anche dagli effetti del cambiamento climatico.