Bellano. Angelo Vitali e il suo (gigante) amore per l’orto

Ex idraulico di professione, Angelo ha coltivato nel tempo verdure da record vincendo riconoscimenti a livello locale

Dopo un grave problema di salute, la forza di volontà e l’amore per la sua terra lo hanno aiutato a rinascere

BELLANO – La passione porta a realizzare grandi cose, nel caso di Angelo Vitali letteralmente: zucche, cavolfiori e pomodori giganti hanno preso vita ogni stagione nel suo orto, frutto della terra che sin da ragazzo amava lavorare. Verdure da record, capaci di ottenere riconoscimenti nelle manifestazioni locali della sua Bonzeno, frazione del Comune di Bellano, dove vive tuttora.

“Mio marito ha sempre avuto la passione per l’orto, fu il nonno a tramandargliela che coltivava le verdure e d’estate le vendeva ai villeggianti. Fin da giovane, appena aveva un momento libero, si dedicava alle piante. Era idraulico di mestiere, ma appena finiva di lavorare prendeva la zappa e si metteva a sistemare le sue verdure”, racconta la moglie Onorina Rusconi.

Verdure capaci di raggiungere, come detto, dimensioni ragguardevoli: memorabile la zucca di 84 kg vincitrice del primo premio proprio alla Festa della Zucca di Bonzeno, risultata la più pesante presentata all’evento. L’anno successo, il riconoscimento per la zucca più lunga. Ortaggi capaci di attirare l’attenzione mediatica, come il cavolfiore di 7 kg finito sul giornale.

Nel 2023 un problema di salute ha però rischiato di interrompere la passione di Angelo: “L’hanno preso per i capelli – dice la moglie – gli hanno dovuto mettere un catetere interno fisso, dialisi due volte la settimana, aveva paura di non riuscire più a camminare. Piano piano invece ha cominciato a riprendersi e anche a uscire di casa, andando in garage”. Poco distante l’orto, che Angelo bramava un giorno di poter ritornare a coltivare. “Nel frattempo se ne sono occupati gli amici, in cambio mio marito gli offriva le verdure. Poi ha ricominciato anche lui a piantare, bagnare e strappare un po’ l’erba”, sempre Onorina.

E le verdure giganti hanno ricominciato a popolare il pezzetto di terra: un cavolo verde di 5 kg, un’anguria da 16 kg, due porri da 7 kg ciascuno. Qual è il segreto di Angelo? Certo non solo il letame di mucca impiegato come concime. Probabilmente l’amore, l’amore per la terra che ha saputo mantenergli il sorriso sul viso anche nei momenti più duri, aiutandolo a rialzarsi e restituendogli la serenità. La storia di Angelo è l’esempio che si raccoglie ciò che si semina.