Quattro incontri di formazione per apprendere tutti i segreti

L’iniziativa sarà incentrata sulla lettura di libri per bambini da 0 a 3 anni. Iscrizioni aperte presso la Biblioteca comunale

BELLANO – Carpire i segreti della lettura ad alta voce e farli propri: grazie al corso di lettura ad alta voce ‘Io leggo per te’ organizzato dal Comune di Bellano, e finanziato dal Centro per il libro e la lettura, sarà possibile padroneggiarli, in particolari per libri destinati a bambini da 0 a 3 anni.

Quattro date, due a novembre e due a dicembre, interesseranno l’iniziativa che si svolgerà nella Sala Civica in via Marina d’Italia, precisamente il 17 e 24 novembre, e il 2 e 16 dicembre.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Biblioteca comunale di Bellano allo 0341 821124 int. 9, altrimenti scrivere un’ email a biblioteca@comune.bellano.lc.it.