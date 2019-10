Bellano: arrivano colonnine elettriche per auto e car sharing

Mobilità sostenibile, partono due progetti a Bellano

Quattro colonnine elettriche e servizio car sharing con vetture elettriche

BELLANO – Due iniziative che si inseriscono nel solco di tante iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente e lo sviluppo di modalità eco sostenibili e dal minor impatto ambientale: a Bellano partiranno in questi giorni l’installazione di quattro colonnine elettriche di ricarica per un totale di 8 veicoli elettrici e l’istituzione di un servizio di car sharing con vettura elettrica.

“Siamo convinti che come Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco di Bellano Antonio Rusconi – dobbiamo compiere azioni e sensibilizzare fortemente su questa tematica, così da influenzare i comportamenti dei cittadini e fornire loro uno stimolo concreto”.

Le quattro colonnine di ricarica per veicoli elettrici permetteranno di favorire un turismo sostenibile, di attrarre possessori di questo tipo di veicoli, favorendo una mobilità green.

I lavori per l’installazione della prima colonnina sono già iniziati questa settimana. In particolare questi strumenti verranno ubicati in questi quattro punti:

Via XX Settembre, sul piazzale della stazione dove si trova anche la casetta dell’acqua (questo impianto sarà quello che servirà anche il car sharing)

Viale Tommaso Grossi vicino al parco di Puncia

Piazza Verdi negli spazi antistanti la palestra comunale

Via Martiri della Libertà vicino all’eliporto

Car Sharing

L’altra novità riguarda il car sharing, attraverso una soluzione innovativa di mobilità ecosostenibile condivisa. “È stata stipulata una convenzione – spiegano dal Comune – con una società leader in Lombardia con migliaia di iscritti e che può fornire servizi importanti come un piano integrato con il sistema ferroviario, un servizio clienti, un’app e tanti punti di scambio veicoli”.

Il servizio mette a disposizione 24 ore al giorno un’auto elettrica condivisa, prenotabile attraverso l’app, con la possibilità di noleggio per un’ora, ma anche per un weekend, con la possibilità di iniziare e terminare il noleggio nel piazzale della stazione ferroviaria.

Si entrerà poi a far parte di una rete consolidata di veicoli, per cui i cittadini potranno anche effettuare spostamenti in Comuni diversi (oltre 100 punti in Lombardia, compresi i 3 aeroporti e le principali stazioni ferroviarie), prenotando un’altra auto. In particolare questo servizio permetterà di risparmiare in caso di trasferimenti in aeroporto, in quanto basterà lasciare l’auto e ritrovarla al proprio rientro, anche in aeroporti diversi.

Risparmio di CO2

“Con quest’azione – proseguono dal Comune – si risparmieranno quantità importanti di Co2, si favorirà il trasporto ferroviario e si fornirà anche un servizio utile ai cittadini. Il tutto appunto rispettando l’ambiente.”

Con l’occasione anche dismessa un’auto ora in possesso del Comune, per cui dipendenti e amministratori potranno utilizzare questa nuova auto ad impatto ambientale minimo e anche con una riduzione dei costi, visto che il 60 % degli introiti del noleggio entreranno nelle casse comunali.

“Il car sharing e le colonnine per auto elettriche fanno seguito a tante altre azioni che stiamo intraprendendo in tema di sostenibilità ambientale come l’acquisto dell’auto elettrica per la polizia locale, l’utilizzo del compostabile nelle sagre paesane, l’utilizzo delle stoviglie lavabili per la mensa della scuola e altro ancora – conclude il sindaco – Si tratta di un ampio progetto in cui crediamo molto e che verrà perseguito anche attraverso altre iniziative nei prossimi mesi”.