Bellano avrà il suo campo da calcio a 7: “Manca da 70 anni”

Grazie ai fondi per la fusione con Vendrogno, Regione e sinergia tra Comune e parrocchia

Per la stagione estiva il nuovo campo da calcio sarà pronto

BELLANO – Una volta, 70 e più anni fa, Bellano aveva un campo da calcio, in riva al lago, alla foce del fiume Pioverna, poi portato via da una piena. Le cronache cittadine e le promesse elettorali hanno accompagnato per anni i Bellanesi di aspettative e delusioni in merito alla creazione di un campo da calcio a Bellano.

Oggi, nel 2020, grazie in primis alla fusione e al contributo di Regione Lombardia, ma grazie anche alla bella sinergia tra Comune e Parrocchia San Lorenzo, Bellano avrà il suo tanto sospirato campo da calcio a 7 regolamentare, con fondo in sintetico e illuminazione led, completo di spogliatoi. E questa volta il campo si sposta dalla riva del lago a Vendrogno, dove il Comune ha, in questi mesi, portato avanti la progettazione e dopo l’appalto dei giorni scorsi a breve partiranno i lavori.

“Sono tanti gli aspetti positivi di questa azione amministrativa – afferma il Sindaco Antonio Rusconi – Innanzitutto il campo da calcio evidenzia il nostro supporto ai giovani e alla Polisportiva Bellano, con il cui presidente Giovanni Vetere e i responsabili della sezione calcio abbiamo condiviso il progetto, all’aspetto della socialità che è rappresentata dal tappeto verde. Questa azione è anche un importante investimento (oltre 350.000 er) per il territorio di Vendrogno, in cui vogliamo riportare i bambini, i giovani, le famiglie”.

I lavori dureranno circa 3 mesi, per arrivare pronti per la stagione estiva e, si spera, alla fine di questa pandemia.

“Quest’opera pubblica rappresenta un bellissimo esempio di fattiva collaborazione portata avanti in pochi mesi e che vede la luce grazie all’impegno di molti: all’assessore Pierfranco Pandiani, al Sindaco emerito di Vendrogno Poppo Enicanti, a Don Emilio e al Consiglio Pastorale che con convinzione hanno ceduto il campo parrocchiale. Grazie anche all’aiuto dell’ufficio tecnico comunale, che ha istruito celermente le pratiche, in particolare Deborah e Davide. Ora non vediamo l’ora di veder giocare sul nuovo campo le squadre della Polisportiva e della Virtus Bellano, organizzare tornei e anche altri eventi sportivi e nel futuro ampliare il campo sportivo ora in itinere con tribune e altri servizi, e perché no, creare proprio a Vendrogno un polo sportivo, con rinnovati campi di volley e pallacanestro all’aperto”.