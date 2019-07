Bellano. Cambio di programma per la festa patronale, lunedì i fuochi d’artificio

Il grande spettacolo pirotecnico spostato a lunedì sera

Le pessime condizioni meteo hanno costretto al cambio di programma

BELLANO – Cambio di programma, a Bellano, per i festeggiamenti in occasione delle celebrazioni dei patroni Santi Nazaro e Celso.

Il maltempo in programma per oggi, sabato 27 luglio, ha costretto a far slittare parte degli appuntamenti. In particolare, il grandioso spettacolo pirotecnico sul lago è stato spostato nella serata di lunedì 29 luglio (ore 23).

Nella locandina il nuovo programma della festa.