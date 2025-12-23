Bellano celebra le sue eccellenze: insigniti quattro nuovi benemeriti

Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia e l’azienda Borlenghi Impianti

“Cittadini ed enti che si spendono per gli altri e che danno lustro al paese”

BELLANO – Per l’anno 2025, il Comune di Bellano ha assegnato quattro benemerenze civiche. La decisione è stata assunta giovedì 18 dicembre, nel corso della seduta di Consiglio comunale. A ricevere l’onorificenza saranno tre cittadini – Filippo Conca, Placido Denaro, Simone Maglia – e un’azienda, la Borlenghi Impianti.

“Anche quest’anno sono state assegnate le benemerenze civiche, un momento sempre molto sentito dalla nostra comunità – commenta il sindaco Antonio Rusconi – I benemeriti sono stati scelti dall’apposita commissione che ha valutato le candidature presentate dai cittadini bellanesi, fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Anche quest’anno le segnalazioni sono state numerose e interessanti, in alcuni casi anche sorprendenti per la loro varietà. Come sempre la commissione le ha giudicate senza conoscere i proponenti, per non farsi influenzare nella propria valutazione. Quattro benemeriti anche quest’anno sono un numero importante per una comunità piccola come Bellano, (salgono a 42 i soggetti insigniti dal 2018, anno dell’istituzione delle civiche benemerenze) ma è sinonimo di tanti cittadini ed enti che si spendono per gli altri o che danno lustro al paese per meriti artistici, sportivi, scientifici, sociali; meritevoli quindi un atto che testimoni il buon esempio e le loro qualità”.

Come da tradizione, i diretti interessati sono stati informati all’indomani della delibera consiliare e riceveranno il riconoscimento in occasione del Concerto di Capodanno, in programma il prossimo 2 gennaio, al Palasole.

Ecco, nel dettaglio, le motivazioni delle quattro benemerenze civiche del Comune di Bellano:

FILIPPO CONCA: Ha portato il nome di Bellano sul gradino più alto del podio in campo ciclistico nell’anno 2025, dimostrando tenacia, costanza e coraggio nel perseverare, sino al raggiungimento dei propri obiettivi. Un esempio per le giovani generazioni.

PLACIDO DENARO: Da cinquant'anni è attivo in varie associazioni e collabora per la realizzazione di vari eventi. Significativa la sua professionalità, assieme alla propria famiglia, nell'impegnativo compito di truccare ed acconciare i Re Magi e gli altri personaggi della Pesa Vegia.

SIMONE MAGLIA: Per le eccezionali dolcezze della sua pasticceria con le quali ci allieta, rendendo la nostra vita meno amara. Un altro artista bellanese.

Per le eccezionali dolcezze della sua pasticceria con le quali ci allieta, rendendo la nostra vita meno amara. Un altro artista bellanese. AZIENDA BORLENGHI IMPIANTI S.R.L.: Fondata nel 1825, opera ininterrottamente da cinque generazioni rappresentando un pilastro della storia produttiva ed artigianale di Bellano.