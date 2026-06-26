Bellano, chiuso ai pedoni un tratto della Sp 72 per lavori di messa in sicurezza

In corrispondenza del cantiere per il rinforzo del ciglio stradale e il rifacimento dei parapetti

La limitazione resterà in vigore fino al termine dei lavori

BELLANO – Nuove limitazioni alla circolazione lungo la Strada provinciale 72 del Lago di Como nel territorio comunale di Bellano.

La Provincia di Lecco ha disposto il divieto di transito ai pedoni nel tratto compreso tra il km 79+100 e il km 79+300, in corrispondenza del cantiere allestito per gli interventi di rinforzo del ciglio stradale e rifacimento dei parapetti.

Il provvedimento è entrato in vigore alle ore 12 di giovedì 25 giugno e resterà valido fino al termine dei lavori, per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza sia per gli addetti al cantiere sia per gli utenti della strada.