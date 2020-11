Bellano, cinque alberi piantati per ricordare le vittime del Covid

Giornata dell’albero, Bellano la festeggia con sei piantumazioni

Una quercia simbolo del “Comune Fiorito” e cinque paulonie per ricordare le vittime del Covid

BELLANO – “Abbiamo voluto idealmente ma anche materialmente celebrare la giornata nazionale degli alberi” così il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, racconta l’iniziativa che si è svolta lunedì nella cittadina lariana.

Una quercia, simbolo del Comune Fiorito quale titolo assegnato a Bellano, è stata piantata all’eliporto mentre altre cinque paulonie sono state piantate a ricordo delle vittime del Covid, all’eliporto, presso la scuola dell’infanzia, al parco del villaggio giardino e a Vendrogno.

“Sono arrivati anche i kit per i nostri bimbi e ragazzi, 20 semi di quercia che le diverse classi dovranno curare e far crescere, e l’anno prossimo queste 20 giovani piante saranno piantate in altrettanti luoghi del nostro comune! – aggiunge il sindaco – A breve arriveranno altri 20 kit per altrettante quercie, e come anticipato i primi 20 cittadini che ne faranno richiesta potranno aiutarci a far crescere anche queste piante”.