Bellano, concluso il primo corso regionale per patente nautica dei Vigili del Fuoco volontari

Formati operatori dei Comandi di Como, Lecco, Sondrio e Varese

Tutti promossi all’esame finale dopo tre settimane di addestramento sul Lago di Como

BELLANO – Si è conclusa con successo, nella giornata di sabato 25 luglio, la prima edizione regionale del corso per il conseguimento della Patente Nautica di 1ª Categoria, dedicato ai Vigili del Fuoco volontari dei Comandi provinciali di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Il percorso formativo, organizzato presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano, si è svolto dal 4 al 25 luglio in attuazione della Legge Regionale 11/2017 e si è concluso con l’esame finale, supervisionato dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, ingegner Angelo Farina.

Tutti i partecipanti hanno superato brillantemente la prova conclusiva, ottenendo così l’abilitazione alla conduzione dei mezzi nautici di servizio.

L’iniziativa rientra nel programma di aggiornamento e potenziamento delle competenze del Corpo, con l’obiettivo di rendere il soccorso nautico sempre più efficace, tempestivo e capillare sui laghi lombardi.

Un’attività che riveste un’importanza strategica, come dimostrano anche i numeri dell’operatività. Nel solo 2025, infatti, i distaccamenti di Bellano e Dongo hanno effettuato circa 80 interventi di soccorso sulle acque del Lago di Como, confermando quanto sia fondamentale poter contare su personale sempre più qualificato e preparato.

Al termine del corso, i Vigili del Fuoco hanno voluto rivolgere un ringraziamento al Comune di Bellano e al personale del “Porto della Stupenda”, che hanno garantito supporto logistico e collaborazione durante l’intero periodo di formazione, contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa.