Bellano, don Cesare va in ‘pensione’ ma resterà vicino ai suoi parrocchiani

Raggiunti i 75 anni d’età, il parroco di Bellano a settembre lascerà l’incarico

Presto una giornata di ringraziamento. Il sacerdote continuerà a risiedere in paese

BELLANO – Cambio alla guida della parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso a Bellano, infatti dopo ben 24 anni di servizio alla comunità, don Cesare Terraneo, da settembre non sarà più il parroco del paese della sponda orientale del Lario.

L’Arcivescovo Delpini ha accettato la sua rinuncia per sopraggiunti limiti di età (obbligatoria per tutti i sacerdoti una volta superati i 75 anni) ed ha incaricato, mandando il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla ad annunciarlo anzitutto al consiglio pastorale e successivamente durante le messe del weekend a Bellano e Lezzeno, don Emilio Sorte, che in questi anni ha servito la comunità di Busto Arsizio.

“Non è ancora certa la data di insediamento del nuovo arciprete, ma sappiamo che tutta la comunità, con il supporto dell’amministrazione e delle associazioni riserverà una giornata del ‘Grazie’ proprio a Don Cesare, ringraziandolo per quanto fatto fra la gente e per la gente in questi anni a Bellano” commenta Mario Passador, consigliere comunale dando annuncio della notizia.

Don Cesare, in questi anni ha svolto anche il compito di decano del decanato dell’Alto Lario che comprende non solo Bellano, ma anche Vendrogno (di cui dal 1° dicembre 2018 è anche amministratore parrocchiale), Dervio e la Valvaronne, Esino, Varenna, Perledo e Gittana.

Don Cesare, in seguito a questo avvicendamento, continuerà a risiedere in paese, a disposizione di tutto il decanato.

