Bellano: ecco i tre nuovi benemeriti 2024, il 2 gennaio le premiazioni

Andrea Vitali, Congregazione San Vincenzo De Paoli e Polisportiva: ecco benemeriti

La delibera approvata nel corso del Consiglio Comunale

BELLANO – La comunità di Bellano si stringe intorno ai suoi tre nuovi benemeriti 2024: si tratta dello scrittore Andrea Vitali, della Congregazione San Vincenzo De Paoli e della Polisportiva Bellano.

“Le benemerenze sono state deliberate nel corso della seduta di Consiglio comunale di giovedì 19 dicembre all’unanimità dei presenti in aula – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Come sempre i candidati sono stati scelti dalla commissione fra le varie segnalazioni presentate dalla cittadinanza e, successivamente, votate dal Consiglio comunale. I riconoscimenti saranno consegnati in occasione del tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà la sera del 2 gennaio al Palasole, con l’esibizione della Lake Como Orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola”.

Guardando nello specifico le benemerenze 2024, ad Andrea Vitali viene assegnata quale riconoscimento per aver portato in tutta Italia il nome di Bellano, grazie alla sua attività di scrittore.

“La benemerenza al nostro Andrea Vitali arriva nell’anno della sua consacrazione, dovuta alla decisione della Rai di realizzare una fiction ispirata ai suoi romanzi. Anche se, in realtà, Andrea Vitali andrebbe considerato cittadino benemerito da sempre, per la sua verve artistica, ma anche per la sua disponibilità e il suo entusiasmo a collaborare nelle iniziative culturali del paese, e ancora per il servizio che tutt’ora presta in campo medico con altruismo”, continua il sindaco.

Per quanto riguarda la “Conferenza di Bellano della Società San Vincenzo De Paoli”, invece, il riconoscimento è assegnato a fronte dell’impegno del sodalizio in favore degli ultimi e dei fragili.

“Un aiuto concreto, garantito in sinergia con la parrocchia e l’assessorato ai Servizi sociali – evidenzia Rusconi – Un’opera svolta in silenzio e con discrezione, ma che si rivela fondamentale per tante persone in difficoltà che, grazie alla Conferenza, possono avere cibo, abiti e altri aiuti indispensabili. È stato bello consegnare la lettera di riconoscimento della benemerenza proprio in occasione del pranzo di natale del sodalizio con i cittadini che loro aiutano”. Proprio alla San Vincenzo sarà anche destinato tutto l’introito della vendita dei biglietti del Concerto del 2 Gennaio. Fondi che saprà ben utilizzare per aiutare i più bisognosi.

Infine, la Polisportiva Bellano. “A questa associazione che da sempre si dedica ai nostri giovani, trasmettendo loro importanti valori attraverso lo sport, il divertimento e il sano agonismo, la benemerenza civica viene assegnata in concomitanza con il cinquantesimo anniversario di fondazione. Il giusto riconoscimento per un’associazione apprezzata da tutta la comunità. Sono tanti i cittadini che in 50 anni si sono prodigati come sostenitori, allenatori, dirigenti di questo sodalizio”.

Tutti invitati quindi il 2 gennaio al palasole per questo importante momento di condivisione per la Comunità.