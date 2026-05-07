Bellano, gli alunni delle quinte in visita alla caserma dei Carabinieri

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Vitali” accolti dal comandante Gennaro Cassano

La mattinata è stata dedicata anche all’educazione alla legalità, con un momento di confronto rivolto agli studenti

BELLANO – Mattinata speciale alla Stazione dei Carabinieri di Bellano per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Mons. Luigi Vitali”, protagonisti di una visita all’interno della caserma della locale Stazione dell’Arma.

Ad accogliere i giovani studenti è stato il comandante della Stazione, il Luogotenente C.S. Gennaro Cassano, che ha accompagnato i ragazzi alla scoperta delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri, illustrando il funzionamento della caserma e i compiti istituzionali dell’Arma sul territorio.

L’incontro è stato anche occasione per affrontare alcuni temi legati all’educazione alla legalità, attraverso una breve lezione rivolta agli alunni, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle istituzioni e al rispetto delle regole.

A rendere ancora più coinvolgente la mattinata è stata la presenza di Adolf, cane del nucleo cinofili di Casatenovo, ospite speciale della giornata. L’animale si è esibito in una serie di esercizi davanti agli studenti, prima di concedersi all’entusiasmo e alle carezze dei bambini.