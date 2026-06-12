Bellano. Il Campo Scuola 2026 porta i ragazzi alla scoperta dei valori della Protezione Civile

Dal 15 al 17 maggio gli alunni della primaria hanno vissuto tre giorni tra Bergamo e la Val Taleggio con i Volontari della Squadra ANA di Protezione Civile

Il sindaco Rusconi: “Volevamo che vivessero una vera esperienza di crescita, imparando a collaborare e a sentirsi parte di una comunità”

BELLANO – Tre giorni tra formazione, escursioni e vita di comunità per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Bellano, protagonisti del Campo Scuola 2026 organizzato con il supporto dei Volontari della Squadra ANA di Protezione Civile di Bellano. Un’iniziativa inserita nel Piano di Diritto allo Studio del Comune, che ha previsto un investimento di 3.000 euro da parte dell’amministrazione comunale, con il contributo aggiuntivo del Gruppo Alpini.

Dal 15 al 17 maggio i ragazzi hanno raggiunto Bergamo e la Val Taleggio, vivendo un’esperienza pensata per coniugare crescita personale, senso di comunità e conoscenza del mondo del volontariato.

“Come ormai consolidato negli ultimi anni, abbiamo voluto regalare ai ragazzi molto più di un viaggio – racconta il sindaco Antonio Rusconi – volevamo che vivessero una vera esperienza di crescita, imparando sul campo cosa significa collaborare, rispettare le regole e sentirsi parte di una comunità”.

Nel corso della tre giorni, gli studenti sono stati chiamati a partecipare attivamente alla gestione della vita quotidiana, dall’apparecchiare e sparecchiare alla pulizia degli spazi comuni e al riordino dei letti. Ogni giornata è stata scandita dall’alzabandiera al mattino e dall’ammainabandiera al tramonto, con l’inno nazionale cantato da ragazzi, insegnanti e volontari.

Una delle caratteristiche dell’iniziativa è stata la scelta di rinunciare ai cellulari, con l’obiettivo di favorire la vita di comunità e il rapporto diretto con compagni, insegnanti e volontari, che durante il soggiorno si sono improvvisati anche fotografi.

Il programma ha alternato momenti formativi ed esperienze all’aria aperta, con la visita ai Musei Civico di Scienze Naturali e Archeologico di Bergamo, l’attraversamento del “Ponte nel Sole” di Dossena, il ponte tibetano più lungo del mondo, e l’esplorazione delle miniere e del “Becco” di Dossena, in un percorso che ha unito scienze, storia e geografia a momenti di collaborazione e aiuto reciproco.

L’assessore al Bilancio e alla Protezione Civile Stefano Calvasina, impegnato nell’iniziativa anche come vice caposquadra e volontario, sottolinea: “Essere sul campo insieme ai ragazzi è stata un’emozione unica. Abbiamo voluto trasmettere loro non solo le nozioni tecniche di cosa sia la Protezione Civile, ma soprattutto l’importanza del mettersi al servizio della comunità. Vedere l’impegno dei ragazzi nelle attività quotidiane e lo stupore durante le esplorazioni ci ripaga di tutto il lavoro di programmazione svolto e il rapporto instaurato tra loro e i Volontari è la prova tangibile che il volontariato rappresenta una risorsa preziosa per educare le nuove generazioni”.

Sulla stessa linea il caposquadra della Protezione Civile ANA di Bellano Cristian Mornico: “I nostri Volontari non si sono limitati alla logistica; hanno affiancato gli insegnanti, preparato ogni pasto — dalle grigliate alle colazioni — e guidato i ragazzi alla scoperta della Protezione Civile. È stato un impegno massiccio, ma vedere la loro crescita in soli tre giorni ci ha ripagato di ogni sforzo. I ragazzi, infatti, hanno risposto con maturità, imparando che la sicurezza non è solo una protezione fisica, ma il risultato di collaborazione, attenzione verso il prossimo e cura degli spazi comuni”.

L’esperienza si è conclusa con lo smontaggio del campo e una polentata in compagnia. Successivamente, a Bellano, è stata organizzata una cena con le famiglie durante la quale sono stati consegnati gli attestati ai ragazzi e una selezione delle fotografie realizzate durante le escursioni.

“Si è trattato di un altro momento organizzato dalla nostra Squadra – conclude Mornico – sigillando un legame tra Scuola, Istituzioni e Volontariato che resterà nel cuore dei piccoli partecipanti. Desidero quindi ringraziare il Comune di Bellano per aver finanziato e patrocinato il progetto anche quest’anno, la Dirigente e gli insegnanti della scuola per averci dato fiducia per l’ennesima volta, i Volontari per il grande lavoro di pianificazione e realizzazione del Campo e tutti i ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo”.