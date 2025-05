Bellano: il rendiconto finanziario 2024 è di 12 milioni. Il turismo genera 1,7 milioni di euro

Le tasse, che ammontano a 2,5 milioni di euro sono ancora l’entrata principale del Comune

Il turismo genera un utile di 1 milione e 160 mila euro

BELLANO – Il rendiconto finanziario del Comune di Bellano per il bilancio del 2024 si attesta intorno ai 12 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 10,9 milioni dell’esercizio precedente.

Nel comune amministrato da Antonio Rusconi l’entrata più rilevante è sicuramente quella derivata dalle tasse pagate dai cittadini, che ammontano a 2.562.127,56 euro, divisi in 367.644 euro di IRPEF, 551.000 euro della TARI e 155.200 euro dall’imposta di soggiorno, in crescita del 238% rispetto al 2023 grazie alle modifiche apportate e ai numerosi arrivi di turisti.

Il Sindaco Antonio Rusconi dichiara: “Si tratta, ancora una volta, di un risultato molto importante per un Comune come il nostro, frutto dell’impegno e del lavoro di Amministratori, dipendenti e collaboratori, che hanno speso molto tempo soprattutto per reperire fondi extra comunali derivanti dalla partecipazione a numerosi bandi. Rilevante è anche l’indice di indebitamento in continuo calo, passato dal 2,43% del 2023 al 1,18% del 2024, che permette all’Ente di poter ora contrarre nuovi mutui”.

Le entrate dirette in ambito turistico ammontano in totale a 1.788.496 a fronte di 630.000 euro di spese, divise in gestione dell’Orrido e dell’Infopoint e in promozione ed eventi. Di conseguenza, stando alle parole del Sindaco, ben 1.160.000 euro sono stati spesi per il sociale, per le necessarie manutenzioni, nonchè in istruzione e sicurezza.

Altro dato rilevante in merito alle entrate è costituito dai 2.762.554,20 quale risultato dei trasferimenti in conto capitale da enti superiori a copertura di numerosi investimenti, possibili grazie all’esito positivo dei molteplici bandi a cui ha partecipato il Comune di Bellano.

Importanti sono anche i dati relativi alle uscite. A tal proposito le spese correnti vengono illustrate raggruppate nelle diverse missioni, ricordando che in totale sono state effettuate spese in conto capitale per investimenti, il cui totale supera i 4,3 milioni di euro. I soldi spesi sono stati re-investiti nella cittadina secondo la seguente proporzione: 1.666.953 per la Gestione dell’Ente, 498.979 per Istruzione e Diritto allo Studio, 193.298 in Cultura, 76.436 in Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, 687.543 per il Turismo, 810.852 in Territorio e Ambiente, 457.685 per la Viabilità e 628.260 in ambito sociale.

Per quanto riguarda, invece, i dati relativi all’avanzo, l’Assessore al Bilancio Stefano Calvasina ha commentato: “L’avanzo del 2024, invece, è pari a 2.883.246 di euro, composto da 1.054.997 quale parte accantonata, 785.467 quale parte vincolata, 504.749 quale parte destinata agli investimenti e 538.031 quale parte disponibile. L’avanzo verrà utilizzato in prima fase a copertura delle quote previste a carico dell’Ente nei diversi bandi ottenuti fino a ora, oltre che per il completamento degli interventi già in corso. Quali ad esempio il risanamento dei lavatoi di Sanico e Mornico, i giochi ad Ombriaco e l’efficientamento energetico del Palasole. Come per gli scorsi anni, poi, proseguiranno l’attenzione e l’impegno rivolti al reperimento di altri finanziamenti sovracomunali per i quali potrebbe essere necessario l’impiego di ulteriore avanzo a copertura della quota di compartecipazione prevista per l’Ente. Come da prassi consolidata, quindi, non tutto l’avanzo verrà impiegato nell’immediato. Una parte viene conservata fino agli ultimi mesi dell’anno, a garanzia di copertura di eventuali spese impreviste” ha concluso Stefano Calvasina.