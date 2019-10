Bellano in fiera a Rimini e a Londra per promuovere il territorio

Lo stand del Comune di Bellano alla Fiera Mondiale del Turismo di Rimini

Assessore e sindaco: “Diamo visibilità al nostro territorio”

BELLANO – Si è appena concluso l’importante fiera mondiale del turismo di Rimini, e già il Comune di Bellano si prepara per il WTM di Londra ad inizio novembre. Un autunno che per Bellano sarà all’insegna della promozione del proprio Comune ma anche di tutto il territorio, con la partecipazione alle più importanti fiere mondiali del turismo.

“La scorsa settimana – spiega il sindaco di Bellano Antonio Rusconi – siamo stati presenti al TTG, l’importante fiera mondiale del turismo di Rimini, con uno stand preparato per incuriosire e attirare i tanti visitatori. In questo modo abbiamo voluto promuovere Bellano, i nostri brand di punta come l’Orrido, la Pesa Vegia e il neonato progetto ‘I luoghi sono reali: Andrea Vitali e i borghi degli artisti’ Abbiamo però voluto portare e promuovere tutto il nostro territorio, dal lago alla montagna, i musei, la natura, gli sport, il Sentiero del Viandante; siamo sempre più convinti che tutto il territorio debba pensare seriamente ad investire nel turismo e che lo stesso vada promosso partendo dai singoli gioielli ma per arrivare ad una valorizzazione integrata dei nostri luoghi”.

“Sono stati 3 giorni molto intensi – racconta l’assessore al Turismo Irene Alfaroli – pieni di soddisfazione nel vedere tante persone incuriosite dal nostro stand e tante altre arrivate dai luoghi più disparati che conoscevano Bellano. È stata anche l’occasione per incontrare tanti professionisti del settore, intrecciare collaborazioni e dare visibilità al nostro bellissimo territorio”.

Il Ttg Travel Experience si è svolto a Rimini dal 9 all’11 ottobre e ha chiamato a raccolta migliaia di operatori del business turistico da tutto il mondo. Erano presenti i key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Il TTG è considerato il marketplace italiano leader della contrattazione dell’offerta e della domanda turistica.

Prossimo appuntamento a Londra

Appena concluso l’appuntamento di Rimini, si pensa già al prossimo importante evento, il Comune di Bellano sarà infatti protagonista del WTM di Londra ad inizio novembre.

“Ci prepariamo per la grande fiera del turismo di Londra – sottolinea il sindaco Antonio Rusconi – il principale momento di incontro per l’intera industria turistica europea, dove, ancora una volta, andremo a portare all’attenzione internazionale Bellano, ma anche tutto il lago e la montagna. Siamo davvero onorati di poter avere quest’occasione e vogliamo ringraziare Regione Lombardia che ha scelto la nostra proposta (solo 25 i soggetti confermati) tra le tante ricevute”

Il World Travel Market si tiene ogni anno a Londra e quest’anno dal 4 al 6 novembre. La manifestazione è considerata un must per il settore turistico. Operatori da tutto il mondo si incontrano, a Londra, per definire accordi, incontrarsi e scoprire le principali novità delle diverse destinazioni.

World Travel Market è una fiera globale, dove è possibile promuovere i propri prodotti turistici ad una platea internazionale. Si tratta di una opportunità unica per l’intera industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze.

Dopo la BIT Fiera turismo di Milano, il Meeting delle bandiere arancioni di Monaco, e il Mipim di Cannes, la più grande fiera immobiliare mondiale, prosegue quindi l’intensa attività di promozione da parte dell’Amministrazione bellanese.