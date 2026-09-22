Bellano. Leonardo “Poppo” Enicanti nuovo capo dei Vigili del Fuoco: “Sono cresciuto dentro questa caserma”

In servizio dal 1998, è stato scelto all’unanimità a guida del distaccamento dai colleghi e nominato dal Comando provinciale di Lecco

Vicesindaco di Bellano e titolare del Frantoio di Biosio, succede a Marco Buzzella dopo dieci anni di guida del distaccamento

BELLANO – Per Leonardo “Poppo” Enicanti la caserma dei Vigili del Fuoco di Bellano non è mai stata semplicemente un luogo di servizio. È un pezzo della sua storia personale, frequentato fin da bambino, quando a guidare il distaccamento era suo padre. Oggi, dopo quasi trent’anni trascorsi tra interventi, reperibilità e vita di squadra, è lui il nuovo capo distaccamento.

La nomina risale al 19 marzo di quest’anno e arriva al termine di un percorso iniziato nel 1998, subito dopo il servizio militare. “Sono nei Vigili del Fuoco dal 1998. Dopo il primo anno di militare sono entrato subito a far parte del distaccamento di Bellano, dove all’epoca il capo distaccamento era mio papà”, racconta Enicanti.

Una continuità familiare forte, ma soprattutto un’esperienza costruita sul campo. Negli anni Enicanti è diventato capo squadra, indicativamente attorno al 2010, continuando poi a rimanere tra le figure più presenti e operative del gruppo bellanese.

“Negli ultimi anni avevo già dato una mano al capo distaccamento e conoscevo bene il funzionamento della struttura. Quando è arrivato il momento del ricambio, i colleghi mi hanno indicato all’unanimità”, prosegue. Il passaggio formale è poi avvenuto attraverso il decreto del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco: “È stato preso atto degli anni di lavoro e di servizio fatti qui. Per me è un riconoscimento importante, perché questa caserma l’ho sempre vissuta. Mio padre era nei Vigili del Fuoco già dagli anni Settanta e io, praticamente, sono cresciuto qui dentro”.

Un legame che parte da lontano: prima da figlio, poi da giovane volontario e infine da uomo di riferimento del distaccamento.

Enicanti prende il posto di Marco Buzzella, che ha guidato il distaccamento per dieci anni. La carica di capo distaccamento ha una durata di cinque anni e può essere rinnovata, ma il cambio può avvenire anche prima qualora chi ricopre il ruolo si avvicini alla pensione. “Marco ha fatto due mandati e ha portato avanti il distaccamento per dieci anni. Ora è toccato a me raccogliere il testimone”. Oggi il gruppo di Bellano conta 22 Vigili del Fuoco, tutti chiamati a coprire un territorio particolarmente vasto e complesso.

Il distaccamento di Bellano opera infatti in una zona dove convivono caratteristiche molto diverse. “I Vigili del Fuoco permanenti sono a Lecco e Morbegno, mentre noi dobbiamo coprire un’area enorme. Ci spostiamo in ogni direzione, dal lago alla montagna fino alla Statale 36”. Gli interventi possono cambiare completamente nel giro di poche ore: “Si va dalle barche in difficoltà sul lago agli animali da recuperare, dagli incidenti stradali agli interventi in montagna, fino agli incendi e alle emergenze sulle abitazioni”. Proprio questa varietà, secondo Enicanti, rappresenta una delle caratteristiche più impegnative del lavoro.

Tra gli scenari che nel tempo sono cambiati di più ci sono gli incendi boschivi: “Anni fa erano innumerevoli. Oggi, grazie ai controlli, alla sorveglianza e alla maggiore attenzione, sono diminuiti parecchio”.

La nuova responsabilità nei Vigili del Fuoco si aggiunge così a un percorso personale già fortemente radicato nel territorio bellanese.

Classe 1978, Enicanti è infatti una figura molto conosciuta anche al di fuori dell’attività nei Vigili del Fuoco. È infatti vicesindaco nell’attuale amministrazione comunale e, sul fronte professionale, è titolare dell’Azienda Agricola Poppo e gestore del Frantoio Oleario di Biosio, punto di riferimento per l’olivicoltura lariana e per la produzione dell’olio DOP Laghi Lombardi-Lario. L’azienda agricola ha preso forma nel 2004, sviluppando un’attività legata soprattutto all’olivicoltura e successivamente cresciuta attorno al frantoio, realizzato e perfezionato negli anni per offrire un servizio ai produttori del Lario, compresi quelli con piccoli quantitativi di olive.

Tre ambiti molto diversi (amministrazione, agricoltura e volontariato nei Vigili del Fuoco) che hanno però un denominatore comune: un rapporto diretto con Bellano e con il territorio.