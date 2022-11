Approvati due dei tre lotti previsti, per un totale di 685 mila euro

Atteso da anni, il camminamento collegherà l’ospedale di Bellano con la frazione di Oro basso. Possibile avvio dei lavori a inizio 2023

BELLANO – Un intervento atteso da anni che si prepara a vedere la luce: è arrivata l’approvazione del progetto definitivo riguardante il camminamento a lago che consentirà di collegare l’ospedale di Bellano con la frazione di Oro basso. Nel complesso l’opera comprenderà tre lotti, ma solo due risultano essere al momento finanziati, per un totale di 685 mila euro (550 mila per il primo lotto e 135 mila per il secondo). Per il terzo bisognerà attendere il prossimo anno, e comporterà l’investimento di 190 mila euro.

“Attualmente abbiamo approvato solo il primo lotto, ma solo perché la gara deve partire prima – spiega il sindaco di Bellano Antonio Rusconi – in realtà anche l’altro è già pronto. Se entro fine anno riusciamo ad assegnare i lavori, con l’inizio del 2023 avvieremo il cantiere. Difficile pronosticare un termine, già completare l’intervento prima dell’estate sarebbe un successo, ma visto l’attuale andamento dei cantieri potrebbe non accadere”.

Il percorso a lago inizialmente rientrava nel progetto ‘Brezza’ supportato da fondi ministeriali, ma poi il Comune ha scelto di portarlo avanti in autonomia per dare ancora una volta rilancio turistico al paese, permettendo a cittadini e non di goderselo passeggiando in riva al lago. E non sarà unicamente il litorale a essere coinvolto: l’intento è di connetterlo anche ai percorsi escursionistici, come rileva il primo cittadino:

“Primo obiettivo di quest’opera è migliorare l’attrattività di Bellano, e per farlo costruiremo un giro ad anello che unirà il camminamento a lago alle mulattiere che conducono al Sentiero del Viandante. Non da ultimo, la passeggiata avrà anche una funzione importante a livello locale: i residenti del borgo di Ponte Oro potranno raggiungere il paese attraverso una via sicura e lontana dal traffico“.