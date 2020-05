Bellano, posata la prima pietra della Casa della Salute

L’ex bocciodromo di Bellano si rimette a nuovo, al via i lavori per riconvertirlo

Ambulatori, infermeria, autorimesse per ambulanze. Il progetto del Soccorso Bellanese

BELLANO – Sei ambulatori per professionisti sanitari, medici ed infermieri, autorimesse per i mezzi di soccorso e una sala civica per ospitare corsi e conferenze, utilizzabile dalle associazioni del territorio: è il progetto che è partito ufficialmente lunedì e trasformerà il volto dell’ex bocciodromo di Bellano nella Casa della Salute, così’ come è stata intitolata dal Soccorso Bellanese che ha promosso l’iniziativa.

L’immobile, realizzato negli anni Novanta, era nato per ospitare una piscina che, però, non ha mai aperto e la vasca era stata riconvertita in un campo da bocce gestito dal Circolo dei Lavoratori. Con il trasferimento in centro del circolo nel 2018, che ora è in via Plinio e convive con la struttura che ospita la casa anziani, l’edificio è rimasto vuoto.

Il Soccorso Bellanese che, dal 2003, occupa un’area dello stabile, ha visto un’opportunità: “una trasformazione dell’immobile che potesse essere d’interesse collettivo – spiega Paolo Rusconi, presidente dell’associazione di soccorso – un polo di assistenza sanitaria al cittadino con ambulatori dove potranno prestare servizio i medici di medicina generale, l’infermiera di quartiere per medicazioni e iniezioni, per dare un riferimento diverso in quei casi dove non è necessario recarsi al pronto soccorso”.

Una struttura “che potrà ospitare a rotazione anche altre specialità della medicina – prosegue Rusconi – come fisioterapisti, osteopati, nutrizionisti o psicologi, in base alle esigenze manifestate dalla cittadinanza”.

Lo spazio è tanto e i lavori permetteranno di ricavare delle autorimesse per le ambulanze dell’associazione, per evitarne l’usura dovuta all’esposizione alle intemperie del meteo.

La fine lavori è prevista per l’inizio del 2021. Un progetto condiviso anche il Comune di Bellano, a cui l’associazione ha chiesto e ottenuto di poter operare una sponsorizzazione sostenuta da donazioni private dei cittadini e da raccolte fondi.

Per questo il Soccorso Bellanese lancia un appello affinché non manchi questo sostegno da parte della comunità. Come fare? Il modo più semplice è destinare il 5×1000 all’associazione indicando il Soccorso Bellanese ed il suo codice fiscale 92010450135 nella dichiarazione dei redditi.