Bellano. Proseguono i lavori per l’eliminazione del passaggio a livello

BELLANO – Proseguono per fasi i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario carrabile e pedonale in sostituzione del passaggio a livello di Bellano, al km 25+153 della linea Lecco–Tirano.

Il progetto, in collaborazione con gli enti locali, prevede la realizzazione del sottopasso ferroviario e la riqualificazione della viabilità esistente. La nuova configurazione stradale include una piattaforma ampliata, curve ridisegnate per una migliore manovrabilità dei veicoli, un sottopasso moderno e illuminato, e una rampa pedonale dedicata per l’accesso fra il centro abitato, la stazione e le aree circostanti.

Durante la sospensione della circolazione ferroviaria fra il 15 giugno e il 14 settembre 2025, RFI ha completato una delle fasi principali dell’intervento: la costruzione dell’impalcato di copertura del sottopasso. Le attività hanno incluso le lavorazioni sotto-binario e il ripristino degli impianti ferroviari. Tali fasi, essendo altamente impattanti rispetto alla circolazione dei treni, sono state anticipate sfruttando l’interruzione della circolazione ferroviaria già prevista per l’esecuzione degli interventi per le Olimpiadi sulla linea.

Al momento è in corso il perfezionamento del progetto della viabilità delle rampe. Le attività di cantiere riprenderanno in primavera e saranno conclusi nel 2027.

Alla fine dei lavori che garantiranno l’eliminazione definitiva del passaggio a livello, il collegamento diretto fra SS 754 (ex SP 62) e SP 72, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della sicurezza stradale e pedonale e l’accesso facilitato alla stazione ferroviaria per tutta la comunità.

Investimento economico complessivo è di circa 14,3milioni di euro, finanziato da RFI con contributo del Comune di Bellano (a valere su finanziamento della Regione Lombardia) pari a 2 milioni di euro e di ANAS per ulteriori 2 milioni di euro tramite convenzione attuativa.