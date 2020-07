Bellano. Riaperto in anticipo il passaggio a livello sulla Sp62

Interventi strutturali di Rfi sulla linea Lecco-Tirano

La strada era stata chiusa nella mattinata di lunedì scorso

BELLANO – E’ stato riaperto questa mattina, venerdì, con qualche ora di anticipo, il passaggio a livello di Bellano sulla strada provinciale 62 che collega il paese sul lago con la Valsassina.

La Provincia di Lecco aveva disposto la chiusura al transito per interventi strutturali sulla linea Lecco-Tirano da parte di Rfi. La strada, chiusa nella mattinata di lunedì scorso, è stata riaperta intorno alle 9.30 di oggi, venerdì 10 luglio, in anticipo rispetto all’apertura prevista per le ore 17.