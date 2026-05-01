Bellano rilancia i centri estivi: tre proposte per 10 settimane tra sport, natura e laboratori

Dal 10 giugno al 14 agosto attività dedicate a bambini e ragazzi con Estate Insieme, Agriestate e Bellano Sport & Fun

Iscrizioni dal 4 al 12 maggio e investimento comunale da 45mila euro per sostenere famiglie e servizi locali

BELLANO – Un’estate all’insegna di natura, sport e attività educative: il Comune di Bellano rilancia l’offerta dei centri estivi con tre proposte dedicate ai più giovani, confermando un impegno che coprirà complessivamente dieci settimane. L’iniziativa, rivolta ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della secondaria di primo grado, è organizzata in collaborazione con associazioni e realtà del territorio ed è aperta sia ai residenti sia ai non residenti.

Le iscrizioni apriranno lunedì 4 maggio e resteranno disponibili fino al 12 maggio, salvo esaurimento dei posti. Il calendario delle attività si estenderà dal 10 giugno al 14 agosto, con tre percorsi distinti: Estate Insieme, Agriestate e Bellano Sport & Fun.

“Come Amministrazione comunale mettiamo sempre al centro le esigenze delle famiglie con figli, per questo torniamo a proporre i centri estivi che permettono ai ragazzi di trascorrere il tempo libero delle vacanze in maniera sicura e coinvolgente per ben 10 settimane, dal 10 giugno al 14 agosto – sottolinea il sindaco Antonio Rusconi – In estate pare che tutte le risorse del Comune siano dedicate ai turisti, ma non è così. I centri estivi sono la chiara dimostrazione della grande attenzione che viene riservata ai residenti, soprattutto ai più giovani. Viene offerto un servizio che va a soddisfare le esigenze dei genitori e dei figli, con costi contenuti a carico delle famiglie, mentre l’investimento da parte del Comune è di circa 45mila euro: una spesa che viene sostenuta senza difficoltà grazie agli introiti derivanti dal turismo”.

Sull’organizzazione interviene anche l’assessore ai Servizi sociali Jessica Vanelli: “L’organizzazione di questi centri estivi richiede un grande lavoro di coordinamento fra gli uffici comunali e le altre realtà che collaborano. Il tutto senza trascurare gli aspetti educativi e burocratici. A tutte le persone coinvolte in questo progetto va un grande ringraziamento. Ricordo a tutti che il 6 maggio alle ore 18 presso la sala civica verranno presentati i tre centri estivi”.

Entrando nel dettaglio, Estate Insieme aprirà il 10 giugno e proseguirà fino al 17 luglio, con attività dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, seguite dall’oratorio estivo dalle 13.30 alle 17.30, escluso il mercoledì. È prevista anche la custodia tra le due attività, con possibilità di pranzo al sacco o tramite buoni pasto. I posti disponibili sono quaranta a settimana.

Dal 23 giugno al 6 agosto sarà invece la volta di Agriestate, ospitato al Bon Prà di Vendrogno, agriturismo riconosciuto come fattoria didattica da Regione Lombardia. In programma laboratori come “Dal latte al formaggio”, “Argilla”, “Frutta e confetture” e attività con gli animali. Le giornate si svolgeranno il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 17 con pranzo incluso. Prevista anche la possibilità di integrare la settimana con Bellano Sport & Fun il lunedì e il venerdì. I posti sono trenta a settimana, di cui diciannove con servizio di trasporto da e per Bellano.

Dal 20 luglio al 14 agosto spazio infine a Bellano Sport & Fun, con attività sportive organizzate dalle associazioni locali tra cui vela, arrampicata, atletica, calcio, escursioni, pallavolo e voga. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con tre giorni di pranzo incluso e due a carico delle famiglie. I posti disponibili sono quaranta a settimana, ridotti a venti nella settimana dal 10 al 14 agosto. È richiesto il certificato medico.

Per quanto riguarda le quote, i residenti pagheranno 50 euro a settimana per il primo figlio, 85 euro complessivi per due figli e 100 euro per tre figli. Per i non residenti le tariffe sono di 120 euro a settimana per Agriestate e 110 euro per Estate Insieme e Bellano Sport & Fun.