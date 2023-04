Bellano, settimana di riconoscimenti al Borgo e all’olio prodotto

Settimo posto come “Borgo dei Borghi” e Premio Sirena d’Oro per l’olio dell’azienda di Poppo Enicanti

L’amministrazione comunale: “Tutte occasioni di promozione e visibilità per il nostro territorio”

BELLANO – Una settimana ricca di riconoscimenti per Bellano che ha ottenuto il settimo posto nella classifica generale del concorso “Il borgo dei borghi” e il premio Sirena D’Oro per l’olio DOP del Lago di Como prodotto da un’azienda agricola della cittadina lariana.

“Il piazzamento al Borgo dei Borghi non è una vittoria, ma è comunque un ottimo risultato – commenta l’assessore al Turismo Irene Alfaroli – È significativo osservare come i primi sei comuni in classifica siano borghi molto simili fra loro, caratterizzati dalla presenza di un castello sulla sommità di un colle e dal borgo sottostante. Bellano è il primo comune in classifica affacciato sul lago, con i monti a fare da cornice. E poi il sette è un numero speciale: ricorda le sette meraviglie…”.

“Al di là del piazzamento in classifica, la partecipazione al concorso è stata una rilevante opportunità di promozione del territorio, grazie ai passaggi in prima serata su Rai Tre e al tam tam social legato alle votazioni – ha aggiunto l’assessore – Tutto ciò ha dato lustro a Bellano, che ha rappresentato tutta la Lombardia in una sfida nazionale che, nel 2022, ha visto ad esempio il vicino Comune di Tremezzina arrivare in decima posizione”.

“Per noi è un ottimo risultato, raggiunto grazie alla collettività che si è messa in gioco, sia durante le riprese effettuate ad agosto 2022, che nella fase della votazione delle scorse settimane – afferma il sindaco Antonio Rusconi – Tengo anche a ringraziare Regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, l’apparato di InLombardia e il Consiglio regionale che hanno sostenuto la nostra candidatura attraverso i propri canali social; così come la Provincia di Lecco, Camera di commercio e Lariofiere, Silea e Acinque, diversi Comuni della Provincia di Lecco, e i nostri testimonial Andrea Vitali e Maria Amelia Monti, insieme ai tanti bellanesi e a chi ama Bellano”.

A questo riconoscimento si è aggiunto sabato scorso il premio nazionale Sirena d’Oro di Sorrento, che ha premiato l’Olio prodotto a Bellano dall’azienda agricola “Poppo”. Una certificazione che testimonia le qualità di questo prodotto che è l’eccellenza agroalimentare del territorio. Qualità comprovata anche dall’inserimento dell’olio bellanese nella prestigiosa guida edita da Slow food Italia dedicata proprio alle eccellenze italiane legate alla produzione di olio extra vergine.

“Questi momenti servono per far conoscere il nostro paese in tutta Italia” – conclude Rusconi – “anche a Sorrento nello scorso weekend, dove ho accompagnato il vicesindaco nonché produttore Poppo Enicanti, tanta è stata la curiosità verso il nostro paese e le nostre peculiarità.”