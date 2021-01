Bellano, si progetta il silos per il parcheggio della stazione

Pronto il progetto preliminare per un parcheggio silos alla stazione di Bellano

I lavori potrebbero partire con il cantiere per la realizzazione del sottopasso

BELLANO – Un’ipotesi che era già stata avanzata negli anni scorsi e che presto dovrebbe trovare la sua realizzazione, garantendo ulteriori posteggi ai bellanesi e ai visitatori della città: si tratta del silos che sarà realizzato in prossimità della stazione ferroviaria.

In tutto 380 posti auto (attualmente sono 145 i parcheggi presenti nel piazzale di fronte alla stazione) che saranno disposti su più livelli interrati. “Al momento abbiamo predisposto la progettazione preliminare – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – l’intenzione è quella di lanciare un project financing che preveda la realizzazione e una gestione del silos per vent’anni”.

L’opera sta proseguendo il suo iter verso la progettazione definitiva. I lavori potrebbero iniziare in concomitanza con l’apertura del cantiere per il sottopasso che permetterà di superare l’attuale passaggio a livello, intervento gestito da RFI che dovrà cominciare entro la fine del 2021 per non perdere i finanziamenti regionali.