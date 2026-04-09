Bellano si scopre in treno: nuovi pacchetti turistici con Discovera e Trenord

Il Comune di Bellano entra nel circuito Discovera

Pacchetti combinati treno + esperienze culturali e naturalistiche

BELLANO – Scoprire Bellano con il treno diventa semplice e sostenibile grazie ai nuovi pacchetti turistici proposti dalla piattaforma Discovera in partnership con Trenord. Il Comune di Bellano entra così nel circuito della prima piattaforma di travel mobility che integra servizi di trasporto e turismo, permettendo di acquistare con un click esperienze di viaggio che coniugano natura, cultura e mobilità sostenibile.

Le nuove proposte includono due itinerari dedicati al borgo e al suo patrimonio paesaggistico e culturale, con partenza da tutta la Lombardia fino alla stazione di Bellano Tartavalle Terme.

Il primo pacchetto comprende il viaggio in treno + ingresso all’Orrido di Bellano, uno dei luoghi naturali più spettacolari del Lago di Como. Formato dall’erosione del torrente Pioverna e dall’azione del ghiacciaio dell’Adda circa 1,5 milioni di anni fa, l’Orrido offre passerelle panoramiche, profonde grotte, cascate e giochi di luce che creano un’atmosfera unica. Tariffe: intero € 18,50, ridotto (6-13 anni) € 14,50.

Scopri il pacchetto Orrido di Bellano

Il secondo pacchetto aggiunge un itinerario culturale, BAC Bellano Arte Cultura, che include oltre all’Orrido, il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea. Il museo ospita una selezione della vasta produzione del pittore e incisore Giancarlo Vitali (1929–2018), mentre San Nicolao, ex chiesa sconsacrata, espone opere contemporanee tra cui la collezione di Danilo Vitali (nato a Bellano nel 1935). Tariffe: intero € 21,50, ridotto € 14,50.

Scopri il pacchetto BAC Bellano Arte Cultura

Il progetto Discovera punta a promuovere un turismo lento, consapevole e sostenibile, riducendo l’impatto del traffico automobilistico e consentendo ai visitatori di vivere Bellano in modo più rilassato e autentico. L’esperienza integrata offre mobilità sostenibile, natura e cultura senza lo stress della gestione logistica, dei parcheggi e dei trasferimenti.

Per informazioni e acquisto dei pacchetti: www.discovera.it