Bellano. Stagione turistica 2023 tra Orrido, promozione e cultura

Offerta di punta saranno i circuiti artistico-culturali di qualità

Con partecipazione a ‘Borgo dei Borghi’, cortometraggi e InfoPoint, avviata una forte azione di promozione territoriale

BELLANO – A mese di marzo avanzato, la stagione turistica 2023 è praticamente alle porte. Sul lago i paesi si preparano ad accogliere importanti flussi di visitatori, e Bellano non fa eccezione. Il borgo sta conoscendo da qualche tempo un periodo d’oro, complice la continua valorizzazione dell’Orrido, sua principale attrazione, ma anche di altri siti culturali: Bellano intende infatti proporre come offerta turistica principale soprattutto circuiti artistici di qualità, tanto che negli eventi dell’imminente estate tanto spazio sarà dato ad arte e cultura.

Attraverso varie iniziative il Comune, in sinergia con altre realtà, sta dando già da qualche tempo un forte input promozionale al territorio, costante e continuo indipendentemente dalla stagionalità. Abbiamo analizzato quali sono i numeri di questo primissimo avvio di alta stagione, e le prossime novità in termini di valorizzazione, viabilità, parcheggi. Quest’ultimi, almeno per quest’anno, potrebbero causare ancora in alcune frangenti problematicità.

“I dati sono già promettenti – commenta il sindaco Antonio Rusconi – già solo all’Orrido abbiamo avuto quasi 30 mila ingressi da inizio anno. In questo mese di marzo, sono arrivate in media circa 2600 persone a week-end. Siamo in linea con in numeri del 2022, annata straordinaria, vediamo come sarà il proseguo”. A trainare il turismo potrebbe contribuire fortemente anche la recente partecipazione al contest ‘Borgo dei Borghi’ sui Rai Tre: Bellano è tra le venti finaliste, unica cittadina lombarda, in corsa per una possibile vittoria. “Al di là o meno del successo, l’intento di questa adesione e ciò che ci interessa è promuovere e far parlare di Bellano in tutta la regione. Abbiamo avviato una bella campagna massiva di voto per provare a spuntarla. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato, a partire dalla Camera di Commercio, Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Silea e tutti i testimonial“, dichiara il primo cittadino.

Parlando di servizi e promozione, per l’imminente stagione turistica sarà dato in gestione l’InfoPoint alla Pro Loco, già amministratrice dell’Orrido, così da creare una maggiore sinergia: “Il centro informazioni turistiche di Bellano è un vero e proprio punto di riferimento per i turisti, aperto tutto l’anno 36 ore a settimana. A maggio, il week-end del 13 e 14, saremo ospiti del Touring a Milano per promuovere Bellano come Bandiera Arancione. Anche questa sarà l’occasione per incentivare un turismo culturale, artistico e consapevole”.

Nessuna particolare novità su come saranno gestiti viabilità e parcheggi nei prossimi mesi estivi: “Sono temi caldi, ma non abbiamo segnalazioni da fare in merito, anche se i progetti in cantiere per nuove aree di sosta ci sono, ma non saranno concretizzate per questa stagione – sottolinea Rusconi -. La questione parcheggi è un punto debole per tutti i paesi del territorio, vista la sua conformazione, Bellano compresa. Sia Trenord che Navigazione ci hanno segnalato lo scorso anno un aumento di transiti su Bellano attraverso treno e battello, anche se la maggior parte delle persone arriva in auto, per cui naturalmente criticità in giornate e momenti di punta non mancheranno”.

A differenza di altre realtà sul lago, Bellano non punterà sulle spiagge, come precisa anche il sindaco: “Non siamo un Comune che ha grandi spiagge, uniche due sono il Lido e la spiaggia libera vicina. Ci concentriamo più che altro su un turismo culturale e artistico, avente come punta trainante l’Orrido. Sabato 25 marzo, per esempio, prenderà il via la mostra dedicata a Franco Battiato”. Altre vie promozionali alternative recentemente adottate per far conoscere il territorio i cortometraggi rurali del festival Corto e Fieno, con tre lavori che hanno interessato il tema della vita in alpeggio: “Settimana scorsa è avvenuta la premiazione. Sul territorio abbiamo tre alpeggi dove si producono ancora latte, formaggio e burro, e attraverso i documentari abbiamo avuto modo di farli conoscere. Quest’anno a giugno i registi torneranno a filmare sul territorio, realizzando cortometraggi sulla pesca dell’agone e al missoltino. Anche queste proiezioni rappresenta un modo per promuovere e valorizzare il territorio, tanto che a luglio saranno resi visibili a Verbania, e a ottobre sul lago d’Orta”.