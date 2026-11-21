Al via la settima edizione dell’evento natalizio, in programma fino al 28 febbraio 2027

Inaugurazione sabato 28 novembre con accensione delle luci, spettacoli e iniziative in paese. In programma anche visite al circuito BAC e un incontro con Bruno Giussani

BELLANO – L’Orrido di Bellano si prepara a trasformarsi in uno scenario invernale tra luci, ghiaccio e ambientazioni ispirate alla celebre saga cinematografica L’era glaciale. Da sabato 28 novembre 2026 torna Orrido Ice Christmas, giunto alla settima edizione e in programma fino al 28 febbraio 2027.

La gola naturale scavata nei secoli dalle acque del torrente Pioverna sarà arricchita da installazioni scenografiche e giochi di luce, pensati per valorizzarne le pareti rocciose, le cascate e le passerelle sospese. Un percorso immersivo che unirà la conformazione naturale dell’Orrido alla fantasia delle ambientazioni invernali, con proposte rivolte a visitatori di tutte le età.

In occasione dell’apertura, dal 28 novembre al 10 gennaio 2027 sarà inoltre attiva una promozione che coinvolge l’Orrido di Bellano, i siti del circuito BAC Bellano Arte Cultura e Villa Monastero a Varenna. L’iniziativa prevede uno sconto di un euro sul biglietto intero di Villa Monastero, per il Giardino botanico oppure per Giardino e Casa Museo, presentando un biglietto intero dell’Orrido di Bellano/Ca’ del Diavolo o di un altro sito BAC. La stessa agevolazione sarà applicata in senso inverso: chi acquisterà un biglietto intero di Villa Monastero potrà ottenere un euro di sconto sull’ingresso intero a uno dei siti BAC. Per usufruire della promozione sarà necessario presentare in biglietteria il biglietto dell’altro sito.

L’inaugurazione sabato 28 novembre

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 28 novembre alle ore 17 all’Orrido di Bellano, con l’accensione delle luci accompagnata da uno show coreografico di colori e scie luminose.

La festa proseguirà per le vie del paese con la Slitta di Babbo Natale, descritta come luminosa e musicale, e la Parata di Natale sui trampoli. A conclusione dei festeggiamenti è prevista una merenda insieme.

Un percorso tra arte e natura

La giornata inaugurale offrirà anche l’occasione per conoscere il patrimonio storico, artistico e naturalistico di Bellano. Alle 15.30 partirà il percorso accompagnato BAC Arte e Natura, a cura dei Custodi del Patrimonio di Bellano.

L’itinerario toccherà l’Orrido, San Nicolao Arte Contemporanea, il Museo Giancarlo Vitali, la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, mettendo in evidenza le connessioni tra arte, storia e natura. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a custodipatrimoniobellano@gmail.com.

Bruno Giussani al Cinema di Bellano

Alle 18, al Cinema di Bellano, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna Il bello dell’Orrido. Ospite sarà Bruno Giussani, protagonista dell’incontro dal titolo “Manuale di resistenza digitale”, dedicato al rapporto tra tecnologia, società e futuro. L’ingresso è libero.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.orridobellano.eu