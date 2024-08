Bellano. Trasporto scolastico, agli abbonamenti ci pensa il Comune

Fino al 23 agosto possibilità di fare richiesta

L’Amministrazione intermediaria tra società ARRIVA e famiglie bellanesi. Da inizio settembre possibilità di ritirare gli abbonamenti

BELLANO – Le famiglie bellanesi avranno tempo fino a venerdì 23 agosto per richiedere al Comune di Bellano l’abbonamento annuale per usufruire del servizio di trasporto scolastico. Per l’anno 2024/2025 l’Amministrazione comunale ha deciso di fare da intermediario tra la società ARRIVA e le famiglie degli alunni residenti nel territorio, come previsto dal piano diritto allo studio approvato con delibera di Consiglio Comunale a fine luglio.

Grazie a tale scelta le famiglie potranno ricevere l’abbonamento annuale del servizio TPL al costo di 150 euro. L’ente si farà carico della quota di differenza tra il costo dell’abbonamento e la tariffa richiesta alle famiglie.

Il Comune si impegna a raccogliere le iscrizioni, richiedere gli abbonamenti alla Società Arriva e a distribuire gli abbonamenti stessi che dovranno essere ritirati presso gli uffici comunali.

Onere della famiglia sarà solo la compilazione e trasmissione del modulo in allegato, di una fototessera dello studente e della carta d’identità del sottoscrittore. Il tutto deve essere trasmesso all’indirizzo mail protocollo@comune.bellano.lc.it oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo durante gli orari di apertura entro e non oltre le ore 11.30 del giorno venerdì 23 Agosto 2024. Tale termine è da considerarsi tassativo. Il modulo non deve essere compilato dalle famiglie che hanno già richiesto iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale Pulman Bianco – Linee Lecco.

Il Comune di Bellano provvederà successivamente alla data sopra indicata a emettere ad ogni famiglia che ha fatto richiesta PagoPa dell’importo di 150 euro (contributo della famiglia per l’acquisto di abbonamento annuale).

Il ritiro dell’abbonamento avverrà presumibilmente tra la fine della prima settimana di settembre e l’inizio della seconda. Per la data precisa le famiglie verranno contattate telefonicamente o via mail dagli uffici preposti.

Si comunica che questa modalità di abbonamento sostituisce la modalità attualmente in essere, vale a dire il rimborso a fine anno scolastico dietro rendicontazione degli abbonamenti (settimanali, mensili e annuali).