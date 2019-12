Botti di fine anno, nessun’ordinanza a Dervio: “Confidiamo nel buonsenso”

In vista dei festeggiamenti di fine anno il sindaco Cassinelli lancia un appello alla cittadinanza

“Limitare l’uso dei botti in zone non residenziali e dove non ci sono animali”

DERVIO – In occasione dei festeggiamenti di fine anno l’amministrazione comunale di Dervio lancia un appello alla cittadinanza, ai più giovani in particolare, affinchè il divertimento sia rispettoso delle esigenze dell’intera comunità e anche degli amici a quattro zampe.

“Un uso eccessivo di botti provoca disturbo a molti cittadini e anche agli animali, per questo è auspicabile limitare l’uso di botti e, se proprio non è possibile resistere al frastuono, quantomeno farli esplodere in zone non residenziali e dove non ci sono animali” ha dichiarato il sindaco Stefano Cassinelli.

“Si è scelto di non fare un’ordinanza di divieto nella convinzione che con il buonsenso da parte di tutti e con il rispetto verso gli altri si possono far coincidere le esigenze di chi vuole stare in tranquillità e di chi si diverte con i botti. Auspicando che il senso civico abbia la meglio rispetto all’egoismo auguriamo a tutti i più sereni festeggiamenti”.