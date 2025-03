Bus. Dal 15 marzo al 7 giugno nuove corse tra Lecco e Bellagio

Nuove corse della linea D110 al sabato e nei giorni festivi

L’iniziativa, proposta dai sindaci di Bellagio e Oliveto Lario, accolta dall’Agenzia Tpl

LECCO – A partire da sabato 15 marzo e fino a sabato 7 giugno saranno introdotte nuove corse della linea D110 tra Lecco e Bellagio, al sabato e nei giorni festivi, che intensificheranno il servizio di trasporto pubblico locale sulla sponda lecchese del Triangolo Lariano, il territorio compreso tra i due rami del Lago di Como.

L’iniziativa, proposta dai Sindaci dei Comuni di Bellagio e Oliveto Lario e accolta dall’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese, nasce per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità che si sono manifestate sul territorio. Per l’estate, saranno altresì previste corse serali per Bellagio. Come lo scorso anno, l’obiettivo è quello di aumentare le corse già attive in modo da venire incontro anche ai flussi turistici che richiedono sempre di più la possibilità di spostarsi con i mezzi pubblici.

A tale richiesta hanno risposto prontamente il Sindaco del Comune di Bellagio, Angelo Barindelli, e il Sindaco del Comune di Oliveto Lario, Federico Gramatica; grazie alla collaborazione con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e Lecco Trasporti è stata predisposta l’aggiunta di tre coppie di corse pomeridiane al sabato e nei giorni festivi che collegheranno Lecco e Bellagio, intensificando in particolare il servizio sul territorio di Oliveto Lario.

Entrambi i Sindaci ringraziano l’Agenzia che si è messa in ascolto dell’esigenze del territorio rispondendo prontamente con questa iniziativa. “Sul prossimo tavolo di confronto – ribadiscono il Sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica congiuntamente al Sindaco di Bellagio, Angelo Barindelli – metteremo la possibilità di valutare un incremento delle corse anche nel periodo feriale, sia estivo che invernale, per promuovere una mobilità sempre più

sostenibile” .

L’iniziativa, i cui costi verranno coperti dall’Agenzia fino al 7 giugno, potrebbe proseguire anche nel periodo estivo tra giugno e settembre con il prolungamento del servizio alla sera fino le 22.30 circa.

LA SCHEDA CON GLI ORARI DEL BUS