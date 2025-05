Bus sostitutivi, dopo il caos del weekend la proposta del Comune di Varenna

L’idea dell’Amministrazione è di invertire il senso unico nel centro storico di Varenna

La speranza è che sia possibile sperimentare la proposta già nel prossimo weekend senza treni, dal 6 all’8 giugno

VARENNA – Dopo un fine settimana di fuoco per la circolazione stradale nelle comunità di Varenna e Perledo, dovuta alla sospensione dei treni e all’istituzione del servizio di bus sostitutivi, si sono riscontrate tante criticità sia nel passaggio degli autobus, sia nell’organizzazione delle fermate.

Il Comune di Varenna si è attivato e propone una soluzione alternativa che prevede l’inversione del senso unico che attraversa il centro storico di Varenna.

Ecco spiegati, punto per punto, i particolari della proposta:

1. Istituzione del senso unico in Viale Polvani, Via IV Novembre e Via Corrado Venini in direzione nord e passaggio per il centro storico di Varenna dei soli autobus con a bordo passeggeri (gli autobus vuoti e fuori servizio dovranno passare attraverso le gallerie sulla SP72);

2. Spostamento della fermata in direzione Colico dalla località Malpensata alla fermata di via Corrado Venini 156 (già utilizzata per il servizio sostitutivo di Trenord);

3. Spostamento della fermata in direzione Lecco dall’incrocio con la Statale per Esino alla località Malpensata, dove lo spazio del parcheggio consente la manovra, la sosta e la salita dei passeggeri in sicurezza;

4. Istituzione del divieto di transito in Via Corrado Venini in direzione sud, a partire dall’incrocio con Via Enrico Fermi (la strada che porta alla Navigazione);

5. La richiesta a Trenord della fornitura di un semaforo intelligente, da installare tra Piazza S. Giorgio e Porta Varenna, per consentire il passaggio in sicurezza degli autobus in direzione nord nella strettoia del centro storico di Varenna.

6. Far transitare i bus scaglionati uno alla volta per evitare troppi assembramenti.

In questo modo, secondo l’Amministrazione locale, si potranno risolvere due criticità: evitare la pericolosità della fermata presso l’incrocio con la strada per Esino, dove salgono molte persone, e consentire il passaggio di un numero minore di autobus per il centro di Varenna, in maggiore sicurezza.

Il Comune di Varenna auspica che questa soluzione possa essere subito sperimentata nel prossimo fine settimana di interruzione del servizio ferroviario, dal 6 all’8 giugno. Si ribadisce, come già chiesto dal sindaco di Varenna Mauro Manzoni nelle precedenti riunioni

istituzionali, la richiesta alla Provincia di un semaforo intelligente alla strettoia di Fiumelatte, visti i problemi riscontrati nell’ultimo fine settimana a causa dell’incrocio tra gli autobus sostitutivi e altri mezzi, e di soluzioni alternative per evitare assembramenti e pericoli per i pedoni davanti alla Villa Monastero.

L’Amministrazione comunale di Varenna vuole collaborare con il Comune di Perledo per risolvere i problemi viabilistici che si sono creati in questi giorni, ragionando con proposte concrete e non con futili dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, non risolvendo oltretutto le criticità che si sono manifestate.