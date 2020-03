Cantieri fermi a Varenna, si fermano anche i lavori alla passerella

L’emergenza Coronavirus spinge allo stop dei lavori stradali a Varenna

Il Comune accoglie la richiesta dell’impresa

VARENNA – Sono sospesi i lavori di rinnovo della pavimentazione e sottoservizi in Via Venini, i lavori di ampliamento del marciapiede nella medesima via ed i lavori di riqualificazione della Passerella Giorgio Monico a Varenna.

“Sono i primi effetti del nuovo decreto relativo alle attività produttive, sui cantieri aperti nelle pubbliche vie del Comune di Varenna, che ha introdotto una serie di misure di sicurezza e contrasto alla diffusione del virus Covid-19” spiegano dall’amministrazione comunale.

Sono state le ditte appaltatrici a chiedere al Comune la sospensione dei lavori per motivi di sicurezza. “Scelta condivisa – sottolinea il sindaco Manzoni – anche per le difficoltà segnalate dalle imprese stesse nel reperire i materiali necessari al proseguimento dei lavori, che potrebbero essere superati nelle prossime settimane, consentendone la ripresa. Occorre garantire innanzitutto la sicurezza di operai, tecnici operanti in cantiere, nel rispetto delle misure di contrasto della diffusione del virus”.