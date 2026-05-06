Carla Maglia compie 100 anni: l’omaggio di Varenna a una vita di valori e lavoro

Nata a Gittana nel 1926, Carla Maglia ha compiuto cento anni lo scorso 4 maggio

Il sindaco Mauro Manzoni ha omaggiato la centenaria a nome dell’intera comunità varennese

VARENNA – Un secolo di vita attraversato con semplicità, dedizione e forte senso della famiglia. Carla Maglia ha festeggiato il traguardo dei cento anni, compiuti lo scorso 4 maggio, circondata dall’affetto dei familiari e degli amici nella sua Varenna.

Nata il 4 maggio 1926 a Gittana, frazione di Perledo, Carla Maglia è cresciuta in una famiglia dalle modeste condizioni economiche insieme ai fratelli minori Franco e Ugo. Un contesto che, come ricordano i familiari, le ha trasmesso valori profondi come serenità, rispetto e unità familiare, rimasti centrali lungo tutto il suo percorso di vita.

Nel febbraio del 1958 il matrimonio con Pietro Mattarelli, compagno di una vita con cui ha condiviso sia il cammino familiare sia quello lavorativo. Carla si è infatti dedicata con impegno all’attività imprenditoriale del marito, contribuendo alla crescita dell’azienda di famiglia. Pietro Mattarelli è scomparso nel giugno del 2019.

Dal loro matrimonio sono nate le figlie Raffaella e Sabrina. Oggi accanto a Carla ci sono anche i nipoti Marta, Matilde e Jacopo, indicati come motivo di grande gioia e orgoglio.

La festa per i cento anni è stata anche l’occasione per celebrare una figura considerata esempio di dedizione alla famiglia e di valori autentici. Alla ricorrenza ha preso parte anche il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, che ha raggiunto personalmente l’abitazione della signora Carla per portare gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità varennese, accompagnati da un omaggio floreale.

“Raggiungere cento anni è un traguardo straordinario, testimonianza di una vita vissuta con esperienza, saggezza e dignità – ha dichiarato il sindaco Mauro Manzoni –. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Varenna, porgo alla signora Carla i più sentiti auguri, con la gratitudine per il contributo umano e sociale che, con discrezione e cuore, ha saputo offrire nel corso degli anni. Che possa continuare a vivere momenti di serenità, circondata dall’affetto dei suoi cari”.