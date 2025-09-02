Caso sospetto di Dengue a Dervio, intervento di disinfestazione straordinaria

Presumibilmente l’intervento verrà svolto mercoledì 3 settembre

La zona coinvolta riguarderà un raggio di 200 metri dall’abitazione coinvolta, in viale Rimembranze

DERVIO – A seguito di un sospetto caso di Dengue segnalato da ATS Brianza lunedì alle 16, il Comune di Dervio ha avviato l’iter per un intervento urgente di disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione coinvolta, in viale Rimembranze.

Presumibilmente l’intervento verrà svolto mercoledì 3 settembre, condizioni meteo permettendo. Sarà cura del Comune dare in seguito comunicazione esatta. I cittadini devono consentire l’accesso agli operatori comunali nelle aree private (cortili, giardini, ecc.); adottare precauzioni durante e dopo il trattamento (es. restare al chiuso, proteggere animali e orti, evitare consumo ortaggi trattati per 15 giorni); collaborare attivamente alla rimozione dei focolai larvali e alla prevenzione di ristagni d’acqua.

Si tratta di una semplice disinfestazione per le larve delle zanzare, non ci sono pericoli per le persone ma solo alcune precauzioni da prendere. La Polizia Locale e le altre forze di polizia vigileranno sul corretto svolgimento dell’intervento.