Domenica l’Air Show con le Frecce Tricolori

L’ordinanza della Provincia per regolare la viabilità sul Lago

VARENNA – In occasione della manifestazione aerea “Centro Lago Como Air Show” la Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza al fine di regolamentare le modalità di transito veicolare lungo le strade di competenza provinciale per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre.

Nello specifico l’ordinanza prevede dalle ore 9 alle ore 15 di domenica 29 settembre e comunque sino al termine della manifestazione la chiusura temporanea al transito della corsia in direzione nord della Sp72 da Lierna a Bellano, l’istituzione del senso unico in direzione sud tra Bellano e Lierna e l’istituzione del senso unico a salire in direzione Esino Lario lungo la Sp65 di Esino dall’innesto su Viale dei Giardini a Perledo fino a Regolo di Perledo.

Dalle ore 10 alle ore 13.30 di domenica è inoltre istituito il senso unico in direzione Bellagio lungo la Sp583 dal pk 37+500 fino a Limonta.